LOSC Mercato : Départ imminent d’un joueur clé de Lille à Rome

Publié par ALEXIS le 18 juin 2022 à 02:15

LOSC Mercato : Dans les tuyaux, le transfert d’un joueur titulaire de l’équipe du LOSC est imminent ! Il est sur le point de signer à l’AS Rome.

LOSC Mercato : L’AS Rome s’offre Zeki Celik

Non qualifié pour la coupe d’Europe la saison prochaine, le LOSC va perdre quelques joueurs clés pendant ce mercato estival. Outre Sven Botman, Renato Saches et Jonathan David, qui sont très courtisés, Zeki Celik est crédité d’une bonne saison. Grâce à sa régularité (30 fois titulaires en 32 matchs disputés en Ligue 1 la saison écoulée) au sein de l’équipe de Lille OSC, il a tapé dans l’oeil de clubs étrangers. Le défenseur turc est l’une des priorités de l’AS Rome de José Mourinho cet été. Cette semaine, Il Messaggero a révélé que La Louve est passé à l’offensive, avec une offre de 10 M€ correspondant à l’indemnité de transfert exigée par la direction de Lille OSC.

D’après les informations de Foot Mercato, les négociations pour le transfert de l’arrière droit « sont très avancées » au point de déboucher sur un accord. Zeki Celik (25 ans) va donc « quitter le Nord dans les prochaines heures et va s'engager du côté de la Roma » selon l’annonce de la source. Le transfert aurait été bouclé autour d’un montant de 6,8 M€ et non 10 M€, à en croire le média spécialisé en mercato.

Akim Zedadka pour remplacer le défenseur turc

Pour remplacer l’international turc (31 sélections) au LOSC, le club champion de France en 2021 tient déjà Akim Zedadka (international algérien). En fin de contrat à Clermont Foot, ce dernier a déjà donné sa préférence aux Dogues, en attendant le 30 juin. À noter que Zeki Celik, arrivée au Domaine de Luchin en juillet 2018 en provenance d'Istanbuspor (Turquie), n'a plus qu'un an de contrat à Lille, soit jusqu'au 30 juin 2023.