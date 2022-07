AS Monaco Mercato : Officiel, deux pépites renforcent l'ASM !

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2022 à 17:51

AS Monaco Mercato : Attentive sur le marché des transferts, l’ASM n’oublie pas les pépites de son centre de formation. Deux d’entre elles ont été promues.

AS Monaco Mercato : Antonin Cartillier et Enzo Couto passent pros

L’AS Monaco a promu deux jeunes joueurs talentueux issus de son centre de formation. Le club du Rocher leur a offert un premier contrat professionnel. Antonin Cartillier et Enzo Couto sont ainsi récompensés de leur progression dans les catégories de jeunes de l’ASM. Le latéral gauche de 18 ans et le défenseur central de 19 ans ont signé chacun un bail d’une durée de trois saisons. Ils sont maintenant liés à leur club formateur jusqu’au 30 juin 2025.

Antonin Cartillier a fait une saison remarquable dans la catégorie U19 de l’AS Monaco, dont il est le capitaine. Il a inscrit 3 buts et délivré 15 passes décisives en 33 matches disputés. Enzo Couto est aussi un cadre et un crack des U19 nationaux. Il a entamé la préparation estivale avec le groupe professionnel au Centre de Performance avant la signature de son contrat pro.

AS Monaco Mercato : Les dirigeants de l'ASM se félicitent de ces signatures

Les responsables de l’AS Monaco saluent la progression et la promotion des deux pépites. « L’Academy est une pierre angulaire de notre projet sportif et notre volonté est de développer les talents que nous formons. À l’image de l’ensemble du groupe U19, Antonin et Enzo ont montré de très belles choses cette saison. Ce premier contrat pro est une récompense pour les efforts déjà accomplis et nous attendons d’eux qu’ils continuent dans cette voie », a réagi Paul Mitchell, directeur sportif de l'ASM.

Quant à Pascal de Maesschalck, directeur du développement des jeunes joueurs, il a déclaré : « Nous sommes heureux de voir Antonin et Enzo, comme Mamadou Coulibaly avant eux, grandir avec l’AS Monaco. C’est maintenant à eux de rendre la confiance que leur accorde le Club en poursuivant leur travail et en montrant la même envie de progresser au quotidien. »