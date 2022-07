PSG Mercato : Après Scamacca, Paris vise du très lourd en attaque !

Publié par Thomas le 06 juillet 2022 à 18:36

PSG Mercato : Très proche de recruter l'Italien Gianluca Scamacca, le Paris SG ciblerait en parallèle deux attaquants de classe mondiale.

PSG Mercato : Trois attaquants visés par le Paris SG cet été

Le mercato estival risque d’être chaud au Paris Saint-Germain, qui prévoit une véritable refonte de l’effectif. Après l’officialisation de Christophe Galtier mardi, le club de la capitale travaille activement pour recruter à certains postes clés. Alors que Milan Skriniar se dirige à grands pas vers le Paris SG, d’autres joueurs sont attendus notamment en attaque. Avec le futur départ de Mauro Icardi, les Rouge et Bleu se cherchent un numéro 9 d’expérience, et ciblent depuis plusieurs semaines l’Italien Gianluca Scamacca. Le prodige de Sassuolo est tombé d’accord avec Luis Campos pour une arrivée cet été, mais le directeur sportif portugais ne compte pas s’arrêter là et cible deux autres pointures à ce poste.

D’après Santi Aouna, le PSG voudrait évoluer avec deux numéro 9 l’année prochaine, dans un système en 3-5-2. Les Rouge et Bleu rêvent toujours de Robert Lewandowski, qui a récemment indiqué vouloir quitter le Bayern Munich. Proche du FC Barcelone, le serial buteur polonais voit les négociations entre son club et le Barça se compliquer financièrement, à tel point que le deal pourrait finalement capoter. De bon augure pour le Paris Saint-Germain, qui serait alors le grand favori pour le récupérer. Gianluca Scamacca serait alors la doublure de l’attaquant de 33 ans, si ce dernier arrivait à Paris.

PSG Mercato : Hugo Ekitike toujours en cible

Autre objectif du duo Campos-Henrique cet été, la pépite du Stade de Reims, Hugo Ekitike. L’attaquant de 20 ans, auteur d’une saison remarquée en Champagne, est toujours une cible de choix des Rouge et Bleu, malgré le changement de direction cet été. Luis Campos voudrait à tout prix enrôler un profil jeune en attaque, pour épauler Lewandowski et Kylian Mbappé, et voit en Ekitike une option parfaite. Néanmoins, le PSG se montre prudent dans le dossier, malgré une forte concurrence de plusieurs cadors. le directeur sportif parisien observe le dossier et maintient toujours des contacts avec Reims, mais attend le bon moment pour formuler une première offre, notamment en fonction des autres arrivées à ce poste.