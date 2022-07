OL Mercato : C'est fait, Lyon acte la signature d'un prodige !

Publié par Thomas le 06 juillet 2022 à 17:36

OL Mercato : Dans sa volonté de miser sur l'avenir, l'Olympique lyonnais a bouclé une belle signature ce mercredi en attaque.

OL Mercato : Rayan Cherki va poursuivre à l’Olympique Lyonnais

Tout juste passé sous pavillon américain après l’arrivée de l’investisseur John Textor, l’Olympique Lyonnais poursuit son très bon début de mercato avec une nouvelle signature enregistrée. Après les prolongations de Maxence Caqueret, Anthony Lopes et Thiago Mendes, mais aussi les premiers contrats professionnels offerts à des jeunes talents comme Mohamed El Arouche, Kayne Bonnevie ou encore Noam Bonnet, les Gones ont bouclé ce mercredi l’extension de contrat de Rayan Cherki.

Pur talent de l’effectif rhodanien, l’attaquant de 18 ans était en négociations depuis plusieurs mois concernant une prolongation dans son club formateur. Après une saison délicate à l’ OL marquée par une lourde blessure, Rayan Cherki compte bien poursuivre l’aventure avec les Gones et a paraphé aujourd’hui un bail de 4 ans, soit jusqu’en juin 2027. Comme annoncé par le journaliste Fabien Guyon sur Twitter, Lyon aurait convaincu le joueur de rester notamment en offrant des garanties sportives. Le club devrait annoncer officiellement la nouvelle dans les prochains jours. Pour rappel Cherki était pisté par plusieurs écuries en France comme l’OGC Nice.

OL Mercato : Après Cherki, Lyon va recruter un latéral gauche

Avec le départ de l’Italien Emerson, de retour de prêt à Chelsea, l’Olympique Lyonnais multiplie ses pistes pour renforcer le couloir gauche de sa défense. Après le douloureux échec dans le dossier Tyrell Malacia, Vincent Ponsot et son staff travaillent d’arrache-pied pour recruter un joueur à ce poste. Si la piste Nicolas Tagliafico est toujours d’actualité, les Gones suivent également l’international équatorien Pervis Estupiñán, également pisté par l’OGC Nice.

Les Gones rêvent également de recruter l’Espagnol Alex Grimaldo du Benfica ainsi que l’Anglais Omar Richards du Bayern Munich. Une arrivée à ce poste qui marquerait alors une première pause dans le recrutement lyonnais cet été. " On cherche un latéral et après, à ce stade, on sera complet au niveau des arrivées, même s’il faudra voir ce qui se passe concernant les départs ", annonçait il y a peu Vincent Ponsot au sujet du mercato.