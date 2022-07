Man United Mercato : Départ imminent de Ronaldo, une offre tombe !

Publié par Anthony le 07 juillet 2022 à 13:05

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo préparerait son départ après que le club ait décidé de le laisser partir. Une première offre est en préparation.

Man United Mercato : Cristiano Ronaldo sur le départ

Cristiano Ronaldo est bien sur le départ, les prochains jours qui suivent vont être déterminants dans la suite de sa carrière. La star portugaise veut quitter Manchester United au plus vite a annoncé Fabrizio Romano et le club serait consent à le laisser partir. Absent à l'entraînement depuis la reprise, le joueur de 37 ans a finalement obtenu gain de cause, bien que les Red Devils ait été réticents à l'idée de le vendre. Aucune offre concrète n'a été formulée pour l'instant, mais un grand club serait prêt à passer à l'attaque le plus tôt possible.

Selon le journaliste britannique, Peter O'Rourke, Chelsea serait le premier club à se jeter sur l'occasion. Todd Boehly, le nouveau président des Blues, veut marquer un grand coup et s'apprête à poser sur la table des Red Devils une offre de 14 millions de livres (soit 16,4 millions d'euros). Rien n'est joué pour l'instant, Manchester United devrait attendre d'autres propositions plus élevées avant de se séparer du quintuple Ballon d'Or. Le club avait acheté Cristiano Ronaldo pour 19,7 millions d'euros à la Juventus et pourrait rembourser la majeur partie de ses finances.

Man United Mercato : D'autres propositions risquent d'arriver

Chelsea ne sera s'en doute pas le seul club a vouloir s'offrir les services de la star portugaise. Plusieurs clubs se sont intéressés à son dossier et vont sûrement tenter leur chance. Seule obligation, jouer la Ligue des Champions. Du côté de la Liga, l'Atletico Madrid et le FC Barcelone auraient le nom de Ronaldo dans leurs petits papiers. Joan Laporta a même rencontré Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo. Naples pourrait aussi être une destination pour le Portugais. Enfin, un retour au Sporting Portugal n'est pas à oublié. Cristiano Ronaldo voudrait finir sa carrière là où il l'a commencé, à voir s'il voudrait s'aventurer dans un autre club avant son grand retour à la maison.