Barça Mercato : Lewandowski, Laporta fait une énorme annonce !

Publié par Thomas le 07 juillet 2022 à 15:15

Barça Mercato : Interrogé en conférence de presse, Joan Laporta, a fait une grande révélation sur la venue de Robert Lewandowski.

Barça Mercato : Dénouement imminent pour Robert Lewandowski

Objectif de Luis Campos au Paris Saint-Germain, Robert Lewandowski enflamme depuis des mois la presse espagnole. En instance de départ au Bayern Munich, où il ne sent plus en odeur de sainteté, le serial buteur polonais semble se diriger vers le FC Barcelone. Le club de Joan Laporta remue ciel et terre pour enrôler l’attaquant bavarois, qui, de son côté, a déjà donné son feu vert aux Blaugranas. Si les deux parties souhaitent à tout prix boucler le deal rapidement, ils se heurtent néanmoins à la volonté du Bayern Munich, qui se montre intransigeant sur le prix du transfert. Alors qu’on pensait le dossier en stand-by, le président du Barça a fait une grande annonce ce jeudi.

En conférence de presse, à l’occasion de la présentation de la recrue danoise Andreas Christensen, Joan Laporta a annoncé avoir fait une offre " conséquente " au Bayern Munich, censée faire plier le board allemand. " Nous avons fait une offre conséquente au Bayern, il faut qu'ils l'évaluent et nous attendons la réponse ", a lancé le dirigeant blaugrana plein d’optimisme. Déterminé à rejoindre l’écurie catalane cet été, Robert Lewandowski a maintes fois prouvé son amour pour le FC Barcelone, mettant entre parenthèses les offres de clubs étrangers comme le Paris SG. " On remercie le joueur pour tous les efforts faits ", a déclaré le président espagnol ce vendredi.

Barça Mercato : Le FC Barcelone annonce le départ proche d’un défenseur

Avant une éventuelle signature, le FC Barcelone souhaite dégraisser son effectif, notamment pour se réduire sa masse salariale, qui impacte économiquement le club. Parmi les départs potentiels, les Catalans se rapprocherait de deux transferts en défense, celui de Samuel Umtiti, qui arriverait soit en prêt soit libre, après la résiliation de son contrat, au Stade Rennais, mais aussi celui de son compatriote Clément Lenglet, annoncé en partance pour Tottenham. " Le départ d’un défenseur central est proche et cela sera annoncé lors de l’officialisation ", a annoncé Jordi Cruyff, directeur sportif du Barça.