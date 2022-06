Stade Rennais Mercato : OL, Umtiti se rapproche du SRFC !

Publié par Thomas le 30 juin 2022 à 15:04

Stade Rennais Mercato : Dans le viseur de l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais, Samuel Umtiti pourrait prochainement rejoindre le SRFC.

Stade Rennais Mercato : Des contacts établis avec Samuel Umtiti

Très impacté par le départ soudain de Nayef Aguerd à West Ham la semaine passée, le SRFC remue ciel et terre pour enrôler rapidement un nouveau défenseur central. « L’idée est de réfléchir à 1 voire 2 défenseurs centraux. Jeanuel Belocian est un 2005, on sait qu’il a les capacités pour y arriver, après combien de temps il va mettre pour y arriver, l’interrogation est là. L’idée est de se renforcer à ce poste-là », évoquait en début de semaine Florian Maurice sur TVR. Le directeur sportif breton, très actif l’été dernier en matière de signatures, aurait noué des contacts avec un défenseur d’expérience, en la personne de Samuel Umtiti.

L’international français, en pleine traversée du désert au FC Barcelone, se cherche un point de chute cet été et se rapproche à grands pas du championnat de France, où il est suivi par plusieurs clubs. Poussé vers la sortie par Xavi, qui lui a signifié ce jeudi qu’il ne serait pas attendu lors de la pré-saison du Barça, "Big Sam" a été approché par le Stade Rennais ces derniers jours. Comme l’annonce L’Équipe, le SRFC aurait entamé des discussions avec le joueur de 28 ans pour une signature en prêt cet été. Comme annoncé en exclusivité sur Foot sur 7 en juin 2021, Florian Maurice travaille sur la venue du champion du monde 2018 depuis un an et n’a jamais été aussi proche de finaliser le dossier.

Stade Rennais Mercato : L’ OL également intéressé par son ancien joueur

À quelques heures de l’ouverture officielle du mercato en Espagne, Samuel Umtiti n’a toujours pas pris sa décision sur son futur club. Si son départ du Barça est acté, malgré un contrat courant jusqu’en 2026, le défenseur français se laisse quelques jours avant de choisir entre Rennes, Nice mais aussi l’OL, qui a récemment pris la température avec son ancien joueur, en vue d’un transfert cet été. La Fiorentina et Gérone sont également sur le coup, bien que l’ancien Gone semble plus enclin à un retour en France.

Avec les récents retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, qui a passé sa visite médicale ce jeudi, Samuel Umtiti pourrait se laisser tenter par un retour au bercail à l’Olympique Lyonnais. Toutefois, le SRFC garde une légère avance dans le dossier, notamment grâce à ses hommes forts, Florian Maurice et Bruno Genesio, qui ont cotoyé le joueur durant leur passage à l’ OL.