Stade Rennais Mercato : L'OL vise un coup énorme au SRFC !

Publié par Thomas le 07 juillet 2022 à 16:45

Stade Rennais Mercato : À la recherche de renforts défensifs depuis l'échec Malacia, l'OL serait sur les traces d'un prodige du SRFC.

Stade Rennais Mercato : L'OL cible un espoir du SRFC

L’été promet d’être agité au SRFC, qui ne cesse d’éveiller l’intérêt de gros clubs après sa saison flamboyante en championnat. Alors que Nayef Aguerd a fait ses valises pour West Ham en juin et que Hamari Traoré semble bien parti pour quitter la Bretagne, les Rouge et Noir pourraient perdre un nouvel homme fort en défense. Auteur d’une saison remarquée à l’international, le jeune latéral Adrien Truffert serait apparu dans le viseur de l’Olympique Lyonnais.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, l’international espoir de 20 ans serait une cible privilégiée par Vincent Ponsot et son équipe pour renforcer le couloir gauche de la défense. Après le douloureux échec dans le dossier Tyrell Malacia, l’ OL remue ciel et terre pour débusquer un remplaçant à l’Italien Emerson, retourné à Chelsea cet été. Préféré en deuxième partie de saison au Norvégien Birger Meling, Truffert a vu sa cote drastiquement augmenter cette année, lui valant même les approches de gros clubs comme l’AC Milan ou Everton. Mais le défenseur du SRFC ne serait pas le seul à apparaître sur les tablettes lyonnaises cet été.

OL Mercato : Tagliafico et deux autres pointures pour remplacer Emerson

Objectif prioritaire des dirigeants rhodaniens, la venue d’un latéral gauche se précise chaque jour un peu plus. " On cherche un latéral et après, à ce stade, on sera complet au niveau des arrivées, même s’il faudra voir ce qui se passe concernant les départs ", annonçait il y a peu Vincent Ponsot. Pour renforcer le poste de latéral gauche, l’Olympique Lyonnais serait tombé d’accord avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert de NicolasTagliafico. Seulement, le défenseur argentin aurait d’autres priorités cet été. En cas d’échec, les Gones pensent à Pervis Estupiñan de Villarreal, également visé par l’OGC Nice et Alejandro Grimaldo du Benfica.