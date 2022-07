Barça Mercato : Deux pépites de Barcelone intéressent Chelsea

Publié par Anthony le 08 juillet 2022 à 00:45

Barça Mercato : Alors que le club est sur le point de recruter Lewandowski, deux joueurs des Blaugranas sont dans le viseur d'un grand club.

Barça Mercato : Deux joueurs plaisent à Chelsea

Chelsea est sur tous les fronts dans ce mercato estival. Pour commencer sa nouvelle ère sous le président Todd Boehly, en plus de Cristiano Ronaldo ou encore Matthijs De Ligt, les Blues sont en passe de signer Raheem Sterling et s'intéressent à deux joueurs du FC Barcelone. Le premier n'est autre que Frenkie de Jong. Jugé intransférable par Joan Laporta au début du mercato, le milieu de terrain a tapé dans l'œil de Chelsea.

Manchester United n'a qu'à bien se tenir. Les Red Devils étaient seuls sur le dossier du Néerlandais mais celui-ci traîne en longueur depuis des semaines, malgré la prédisposition du Barça à s'en séparer en échange d'une belle offre. Réticent à ne pas jouer la Ligue des Champions s'il retrouve son ancien coach à Manchester, Frenkie de Jong pourrait choisir les Blues. De plus, le club catalan souhaite recruter César Azpilicueta et Marcos Alonso appartenant à Chelsea, de quoi trouver un terrain d'entente entre les deux clubs et s'en servir comme monnaie d'échange.

Barça Mercato : Chelsea s'intéresse aussi à Sergino Dest

Selon le journaliste Gerard Romero, Chelsea s'intéresse aussi au latéral droit Sergino Dest après un exode massif de la défense de Thomas Tuchel. L'Américain deviendrait le second idéal de Reece James en cas de recrutement. Bien qu'il n'est jamais réussi à répondre aux attentes du FC Barcelone, il s'est néanmoins montré polyvalent et agressif, ce qui pourrait être utile au coach allemand qui a pour habitude de souvent faire tourner l'effectif pour servir de remplaçant pour James ou bien Ben Chilwell sur le côté gauche. Les Blaugranas en demandent 25 millions d'euros pour obtenir les services du défenseur.