PSG Mercato : C'est acté, une grosse opération bouclée en attaque

Publié par JEAN-LUC D le 08 juillet 2022 à 05:15

PSG Mercato : Laissé libre par le Paris SG cet été, Angel Di Maria va évoluer sous les couleurs de la Juve. Le milieu offensif argent est arrivé à Turin.

PSG Mercato : Angel Di Maria va s’engager avec la Juventus Turin

Laissé libre par le Paris Saint-Germain après sept années de bons et loyaux services, Angel Di Maria va s’engager prochainement avec la Juventus Turin. Le milieu de terrain offensif s’est mis d’accord avec la Vieille Dame après plusieurs semaines de tractations en coulisses. Un accord total a été trouvé entre le joueur de 34 ans et le club italien, à tel point que l’ancien numéro 11 du PSG a atterit à Turin ce jeudi soir afin de finaliser son arrivée chez les Bianconeri.

En effet, la Juventus Turin a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo de Di Maria qui vient d’atterrir à l’aéroport de Torino et accueilli par un officiel de la Juve. L’ancien du Real Madrid et de Manchester United va passer sa visite médicale ce vendredi avant de signer son contrat avec la Juventus Turin. Les détails du deal entre El Fideo et la direction turinoise ont déjà fuité.

PSG Mercato : Les détails du contrat de Di Maria dévoilés

D’après Sky Italia, Angel Di Maria a dit « oui » à la Juventus Turin sur la base d’un contrat d’une saison avec une seconde année en option. Déterminé à arriver au Qatar en pleine forme pour la prochaine Coupe du Monde, le compatriote de Lionel Messi voulait poursuivre son aventure en Europe la saison prochaine. Face au refus du PSG de lui offrir la saison supplémentaire en option contenue dans son bail, qui expirait le 30 juin passé, le natif de Rosario a donné son accord pour une pige dans le club de Turin.

Di Maria serait donc maître de son avenir dans douze mois. Toujours selon la même source, Angel Di Maria aurait accepté de revoir considérablement son salaire à la baisse afin de faciliter son recensement. L’ancien coéquipier de Kylian Mbappé devrait percevoir un salaire annuel net de 6 millions d’euros à Turin. Après le Real Madrid, Manchester United et le Paris SG, Angel Di Maria devrait ainsi découvrir la Serie A la saison prochaine.