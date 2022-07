OM Mercato : Marseille prend une énorme décision pour un défenseur

Publié par Timothée Jean le 08 juillet 2022 à 21:45

OM Mercato : Longtemps intéressé par ses services, l’Olympique de Marseille aurait finalement abandonné la piste menant à Riechedly Bazoer.

OM Mercato : Marseille jette l’éponge pour Riechedly Bazoer

C’est un dossier qui a longtemps animé le mercato de l’Olympique de Marseille. Riechedly Bazoer, qui est officiellement libre de tout contrat suite à son départ de Vitesse Arnhem, est annoncé avec insistance vers un transfert à l’ OM. Les dirigeants phocéens ont approché l’entourage du prometteur défenseur néerlandais en vue d’une future collaboration et les négociations semblaient avancées dans le bon sens entre les deux parties.

D’ailleurs, le média De Telegraaf révélait récemment qu’un accord était proche d’être conclu entre Riechedly Bazoer et la direction de l’Olympique de Marseille. Sauf que ce dossier a pris une nouvelle tournure avec l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc marseillais. La Provence explique en effet que plusieurs dossiers étudiés sous l’ère Sampaoli viennent d’être rangés aux oubliettes par la direction du club. Et la piste menant à Riechedly Bazoer en fait partie.

Si les dirigeants de l’ OM ont bien étudié la faisabilité de cette opération, ils auraient finalement décidé de tirer un trait sur ce dossier. Considéré comme une opportunité du marché, en raison de sa situation contractuelle, Riechedly Bazoer devrait se tourner vers une autre destination. Avec le retrait de l’Olympique de Marseille, c’est bien le Borussia Mönchengladbach qui semble désormais en pole position pour boucler sa signature.

OM Mercato : Deux autres pistes renfermées à Marseille

Toujours à l’affût des très bons coups du marché des transferts, l’Olympique de Marseille a également décidé de refermer deux autres pistes très prometteuses. La source précise que le club phocéen ne serait plus intéressé par les services de Justin Kluivert (AS Rome) et Danilo (Palmeiras). L’ OM version Tudor devrait donc se tourner vers de nouvelles cibles pour renforcer son effectif cet été. Des pistes pour le moins surprenantes, telles que Antonin Barak (Schalke 04) et Yann Karamoh (Parme), circulent ces derniers temps dans la cité phocéenne.