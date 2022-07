ASSE Mercato : Un superbe deal proposé à Perrin avec un Marocain

Publié par Ange A. le 09 juillet 2022 à 11:15

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne devrait recruter un nouveau portier cet été. Un international marocain aurait été proposé aux Verts.

ASSE Mercato : Un nouveau gardien attendu chez les Verts

Blessé en deuxième moitié de saison dernière, Étienne Green va reprendre sa place de numéro 1 à l’AS Saint-Étienne. Titulaire en l’absence du jeune portier stéphanois, Paul Bernardoni n’a pas été conservé par l’ ASSE. Le gardien de but était prêté sans option par l’Angers SCO. Si Loïc Perrin a assuré que le recrutement d’un nouvel attaquant constitue la priorité des Verts cet été, un nouveau gardien de but est également attendu. Nouvel entraîneur stéphanois, Laurent Batlles ne serait pas contre un retour de Jessy Moulin dans le Forez. Le portier défend les couleurs de l’ESTAC Troyes, l’ancien club entraîné par le technicien de 46 ans. Alors qu’un nouveau gardien devrait débarquer, Loïc Perrin aurait reçu une surprenante proposition.

Un joli coup à zéro euro proposé à Loïc Perrin

Foot Mercato révèle qu’Ahmed Reda Tagnaouti aurait été proposé à l’AS Saint-Étienne. International marocain (3 sélections) âgé de 26 ans, le portier est libre de tout contrat cet été. Il évoluait avec le Wydad Casablanca, club avec lequel il a remporté la Ligue des champions africaine cette année. Il a d’ailleurs été désigné meilleur gardien de la compétition. Après avoir effectué toute sa carrière au bercail, le gardien de but voudrait désormais vivre une expérience sur le Vieux continent. Raison pour laquelle il a refusé de prolonger son contrat. Son profil aurait été proposé à l’ ASSE et à d’autres écuries de l’élite.

Outre Saint-Étienne, Reda Tagnaouti aurait aussi été proposé au FC Lorient et au Stade de Reims. Le club champenois aurait un coup à jouer dans ce dossier en cas de départ de Predrag Rajkovic cet été. Le contrat du portier serbe expire dans un an. Pour le moment, aucune offre de l’Hexagone n’est parvenue au Marocain. Lequel disposerait de courtisans en Espagne et dans le Golfe.