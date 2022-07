ASSE Mercato : Une figure du club pourrait revenir à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 07 juillet 2022 à 10:45

ASSE Mercato : Après Anthony Briançon, l'AS Saint-Étienne pourrait enrôler un nouveau joueur d'expérience, figure de Sainté.

ASSE Mercato : Un ancien gardien bientôt de retour à Saint-Etienne ?

Le mercato de l’AS Saint-Étienne pourrait se poursuivre ces prochains jours. Après les signatures de Dylan Chambost, Jimmy Giraudon et Anthony Briançon, les Verts ciblent plusieurs joueurs à des postes clés. Si le secteur offensif reste pour l’heure une priorité pour Loïc Perrin et son équipe, les Stéphanois souhaiteraient enrôler un portier d’expérience pour épauler le jeune Etienne Green. Barré la saison passée par la recrue Paul Bernardoni, l’international espoir anglais devrait retrouver son poste de numéro 1 dans les buts sous les ordres de Laurent Batlles qui souhaite toutefois lui trouver une doublure.

Pour ce faire, l’ ASSE aimerait récupérer Jessy Moulin, actuellement sous contrat à l’ES Troyes AC. L’ancien gardien des Verts, à l'ESTAC depuis une saison, pourrait revenir dans son club de cœur comme le révèle le journaliste Laurent Hess ce jeudi. La source précise néanmoins que l’opération ne sera pas simple pour l’AS Saint-Étienne notamment d’un point de vue financier puisque le joueur dispose toujours d’une année de contrat dans l'Aube. Dans le même temps, un autre joueur de Bruno Irles pourrait débarquer prochainement dans la Loire.

ASSE Mercato : Dénouement proche pour Tristan Dingomé

Apparu dans la short list de Laurent Batlles pour renforcer l’AS Saint-Étienne, le milieu Tristan Dingomé pourrait suivre les pas de Chambost et Giraudon et quitter Troyes pour Sainté. Seulement, si le dossier reste toujours d’actualité, Mohamed Toubache-Ter dévoile sur Twitter que l’opération reste bloquée à l’heure actuelle et pas forcément à cause des Verts.

" Tristan Dingomé va devoir s’activer pour rejoindre l’AS Saint-Etienne... Sinon le board stéphanois tournera la page définitivement ! ", annonce l’ancien responsable communication de l'Angers SCO qui rajoute par la suite que " Saint-Etienne ne veut pas perdre de temps " sur ce dossier. Moins en vue lors de la fin de saison à l’ESTAC, Dingomé souhaiterait trouver un nouveau point de chute et ne se montrerait pas insensible à l’intérêt de l’ ASSE, cependant aucune avancée concrète sur le dossier n’est à l’ordre du jour, ce qui pousse le club à s’orienter vers d’autres pistes au milieu.