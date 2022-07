PSG Mercato : Henrique à Milan, grosse signature proche en défense

Publié par JEAN-LUC D le 09 juillet 2022 à 12:02

PSG Mercato : Après Vitinha, le Paris SG s’active pour boucler sa deuxième recrue de l’été. Antero Henrique se serait alors déplacé à Milan dans ce sens.

PSG Mercato : Le Paris SG accélère pour sa priorité en défense

Après cinq saisons passées à l’Inter Milan, le défenseur central Milan Skriniar souhaite changer d’air pour s’offrir un nouveau challenge et le Paris Saint-Germain est chaud pour le recruter cet été. Seulement, son club se montre gourmand et réclame au moins 70 millions d’euros pour le laisser partir. Un montant que le PSG ne semble pas vouloir payer pour un joueur qui sera libre dans douze mois. Antero Henrique se serait donc déplacé en Italie pour aller rencontrer les dirigeants Nerazzurri.

Mais selon le célèbre journaliste italien Gianluca Di Marzio, aucun accord n'a été trouvé, les deux clubs sont encore loin dans les positions concernant le montant de l’opération. Ainsi, Sport Mediaset parle d’un véritable bras de fer qui se serait installé dans les négociations entre le PSG et l’Inter, qui aurait donc répété ne pas revoir sa position concernant Milan Skriniar. Le média transalpin évoque un écart de 10 millions d’euros entre la dernière proposition parisienne et la demande du club lombard pour l’international slovaque. Toutefois, l’affaire pourrait bien se régler entre les deux parties.

PSG Mercato : Le transfert de Milan Skriniar bouclé dans 48h ?

En effet, le Corriere dello Sport annonce ce samedi que le dossier Milan Skriniar pourrait être bouclé dans les prochaines 48 heures. Une nouvelle rencontre serait dans les tuyaux entre les dirigeants parisiens et leurs homologues intéristes et la tendance irait vers un accord à hauteur de 65 millions d’euros fixes plus des bonus pouvant porter le prix du transfert à ce que réclame le pensionnaire de Serie A pour Skriniar. D’ailleurs, l’Internazionale aurait déjà bouclé la succession du capitaine slovaque avec le Brésilien Gleison Bremer, qui devrait débarquer de Torino FC.