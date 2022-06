PSG Mercato : Milan Skriniar arrive à Paris, un gros indice tombe

Publié par JEAN-LUC D le 18 juin 2022 à 18:25

PSG Mercato : Priorité de Luis Campos, Milan Skriniar se rapproche du Paris SG. Un indice vient de tomber pour l’avenir du défenseur central de l’Inter.

PSG Mercato : L’Inter prépare le départ de Milan Skriniar

Annoncé comme la cible prioritaire du Paris Saint-Germain depuis l’avènement de Luis Campos, Milan Skriniar continue de voir son nom associer régulièrement aux Rouge et Bleu. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’Inter Milan aurait repoussé une première offre à hauteur de 50 millions d’euros du Champion de France, qui devrait toutefois revenir à la charge avec une seconde proposition pouvant atteindre les 70 millions d’euros avec le jeu des bonus.

Désormais conscient de la possibilité de perdre son défenseur central de 27 ans, le club italien serait déjà en train de préparer sa succession. En effet, le Corriere dello Sport révèle ce samedi que les Nerrazzuri tiendraient déjà le remplaçant de Skriniar en la personne de Gleison Bremer. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le défenseur brésilien de 25 ans devrait en effet quitter les rangs du Torino cet été. Il l’a d’ailleurs lui-même confirmé dans des propos rapportés par la chaîne ESPN.

« Ce n’est qu’une question de temps, je vais quitter Turin. J’étudie plusieurs propositions. On verra… », a confié le compatriote de Neymar. Toujours selon le Corriere dello Sport, l’Inter Milan compte sur l’argent du transfert de Skriniar pour recruter Bremer. À un an de la fin de son contrat avec la Fiorentina en juin 2023, le Serbe Nicola Milinkovic serait également sur les tablettes des dirigeants de l’Inter en vue de la succession de l’international slovaque.

Le journal transalpin assure même que Bremer et Milinkovic auraient d’ores et déjà donné leur accord au club lombard pour cet été. Les choses pourraient donc s’accélérer prochainement entre le Paris Saint-Germain et Milan Skriniar. Les Rouge et Bleu étant prêts à gâter l’ancien coéquipier d’Achraf Hakimi pour l’attirer dans la Ville Lumière.

PSG Mercato : L’offre salariale du Paris SG pour Skriniar dévoilée

En attendant de trouver un accord avec l’Inter Milan sur le montant de l’indemnité pour Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain tenterait déjà de convaincre l’international slovaque. La Gazzetta dello Sport révèle ce samedi que le natif de Ziar nad Hronom décide de rejoindre l’équipe parisienne, il toucherait un salaire annuel de 7,7 millions d’euros les cinq prochaines saisons, soit environ le double de ce qu’il touche actuellement à Milan. Reste maintenant à savoir si cela suffira à convaincre le joueur de mettre la pression sur son club afin qu’il trouve un terrain d’entente avec le Paris SG pour son départ.

Affaire à suivre donc…