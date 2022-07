Barça Mercato : C'est fait, le FC Barcelone boucle la signature d'une star

Publié par Anthony le 11 juillet 2022 à 12:45

Barça Mercato : Après des mois de discussions, Ousmane Dembélé est sur le point de prolongé son contrat avec le FC Barcelone.

Barça Mercato : Un nouveau contrat pour Ousmane Dembélé

Arrivé hier soir en Catalogne selon Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé a été accueilli par des responsables du FC Barcelone et devrait rapidement signer un nouveau contrat. L'international français était libre de tout contrat depuis le 30 juin et de nombreux clubs étaient intéressés dans l'optique de le recruter (Chelsea, PSG), mais ce dernier va signer deux ans de plus avec le club catalan. Une bonne nouvelle pour Xavi, qui pourra compter sur son attaquant lors de la tournée de l'inter-saison aux Etats-Unis le 19 juillet prochain.

Alors que son agent réclamait un salaire inimaginable pour Ousmane Dembélé au sein du Barça en crise, l'ancien joueur du Stade Rennais a finalement accepté une baisse salariale imposée à tous les joueurs pour continuer de jouer sous les couleurs des Blaugranas. Bien que la baisse de 40% soit évoquée dans de nombreux journaux catalans, cette dernière est réfutée par le journal L'Équipe qui relate un certain nombre de primes qui lui permettrait d'augmenter son salaire de base, revu à la baisse. Sa rémunération serait alors proche de son précédent contrat.

Barça Mercato : Xavi a joué un rôle majeur

La prolongation d'Ousmane Dembélé n'aurait jamais pu intervenir sans l'influence de Xavi pour relancer le feuilleton aux moments les plus tendus. Absent des terrains pendant un moment, l'ancien du Borussia Dortmund a retrouvé le Camp Nou grâce à son entraîneur. D'abord sifflé lors de son retour, il devient le meilleur passeur de la Liga avec 13 passes décisives. L'année prochaine, le joueur devra encore prouver qu'il a sa place malgré les péripéties qui ont pu freiner son aventure au sein du FC Barcelone.

À quatre mois de la Coupe du Monde, l'international français s'est montré indispensable lors des derniers matchs de championnat. Avec le retour d'une certaine stabilité et un bon début de saison, le joueur peut avoir toutes ses chances d'obtenir son billet pour le Qatar. Absent depuis plus d'un an en sélection, il aura du travail pour à nouveau porter la tunique bleue et retourner à Clairefontaine.