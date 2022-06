Barça Mercato : Dembélé, son nouveau club dévoilé sous 48 heures

Publié par Thomas le 28 juin 2022 à 12:36

Barça Mercato : Après des mois de tergiversations et de rumeurs, Ousmane Dembélé s'apprête à donner le nom de son futur club dans les 48 heures.

Barça Mercato : Dembélé va faire sa grande annonce avant jeudi

Le feuilleton Ousmane Dembélé touche à sa fin, pour le plus grand bonheur des supporters. En fin de contrat au FC Barcelone cet été, l’attaquant français est toujours en négociations avancées avec le club catalan, via son agent Moussa Sissoko, dans l’espoir de trouver un terrain d’entente en vue d’une prolongation. Car ce n’est plus un secret, l’ancien ailier du SRFC souhaite plus que tout rester au Barça la saison prochaine, mais l’offre financière des Blaugranas semble toujours trop éloignée des prétentions du joueur. Un imbroglio qui dure depuis des mois maintenant et qui a le don d’agacer la direction barcelonaise mais aussi les autres clubs intéressés.

Tout proche du PSG cet hiver, Dembélé s’est récemment rapproché de deux cadors en cas de départ de Barcelone cet été. D’après la presse espagnole, le joueur de 25 ans disposerait de deux offres supérieures à celle du Barça, une de Chelsea et l’autre du Bayern Munich. Les deux clubs sembleraient même en pole pour accueillir le tonitruant attaquant français, puisque le PSG se serait retiré des négociations sous l’impulsion de Luis Campos.

Alors que toute la presse se demande où évoluera Dembouz la saison prochaine, ce dernier aurait informé ses dirigeants de la date fatidique, où sera révélée sa décision. Comme le révèle le journaliste Santi Ovalle de la Cadena Ser, Ousmane Dembélé va annoncer son futur club avant ce jeudi, soit la date de la fin de son contrat au FC Barcelone. Pour rappel, les représentants du joueur ont eu un rendez-vous important ce lundi avec les émissaires barcelonais.

Barça Mercato : Une réunion cruciale s’est tenue entre Sissoko et Barcelone

Si beaucoup de médias annonçaient un rapprochement significatif entre Dembélé et le Barça, une réunion de la plus haute importance entre les représentants de l’attaquant et le club aurait complètement relancé le dossier. Annoncé en accord avec la proposition salariale des Blaugranas, le Français a vu son agent, Moussa Sissoko, refuser l’idée d'une prolongation « à moins qu’une amélioration financière ait lieu », précise le journaliste Fabrizio Romano ce lundi soir. Pour résumer, si Barcelone n’augmente pas son offre d’ici jeudi, Dembouz actera alors son départ de Catalogne où Chelsea et le Bayern sont en pole pour le récupérer. Des heures décisives arrivent donc pour El Mosquito et son clan.