Juventus Mercato : Paris SG, Pogba signe son retour officiel !

Publié par Anthony le 11 juillet 2022 à 15:13

Juventus Mercato : Attendu depuis quelques jours chez la Vieille Dame, l'international français, Paul Pogba, signe son grand retour.

Juventus Mercato : Pogba s'engage à la Juve pour 4 saisons

Ce lundi, Paul Pogba a officialisé son retour à la Juventus Turin. Partis pour 105 millions d'euros, il revient libre de tout contrat avec Manchester United. L'international français s'engage avec les Bianconeri où il a brillé entre 2012 et 2016. Annoncé entre le Real Madrid et le PSG, La Pioche a choisi de revenir dans un environnement qu'il connaissait bien et ainsi oublier les 6 années difficiles parsemées de blessures avec les Red Devils. À la Juve, le milieu tricolore va retrouver son ancien coach, Massimiliano Allegri, qui avait fait de sa venue, sa priorité pour renforcer le milieu de terrain turinois. Paul Pogba s'est ainsi engagé pour 4 saisons à la Juventus, soit jusqu'en juin 2026. Sa signature fait suite à celle de l'ancien Parisien, Angel Di Maria.

Révélé à la Juve au début de sa carrière, l'international français avait notamment remporté la Serie A à quatre reprises (2013, 2014, 2015, 2016) et atteint la finale de Ligue des Champions en 2015. "Paul est de retour à Turin, il est parti étant jeune, il est de retour en étant devenu un homme et un joueur hors norme" a déclaré le club Italien dans un communiqué. Déjà présent à l'entraînement ce dimanche pour retrouver d'anciens partenaires comme Juan Cuadrado, Paul Pogba portera le numéro 10 selon la boutique officielle.

Juventus Mercato : Un transfert idéal avant la Coupe du Monde

Longtemps freiné par des blessures récurrentes, Paul Pogba voit son transfert à la Juve comme un nouveau chalenge. Dans l'optique de revenir à son meilleur niveau pour la Coupe du Monde au Qatar, le champion du monde 2018 se doit d'être performant chez les Bianconeri. Mis en concurrence avec Aurélien Tchouaméni chez les Bleus, l'ancien Havrais jouera sa place dans le onze de Didier Deschamps ces prochains mois. Pour rappel, sa dernière convocation par Didier Deschamps remonte en mars 2022 lors du match contre l'Afrique du Sud où il a délivré une passe décisive.