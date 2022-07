OM Mercato : C’est confirmé, un attaquant proche de signer à Marseille

Publié par Timothée Jean le 11 juillet 2022 à 17:15

OM Mercato : L’Olympique de Marseille a accéléré les négociations avec l’AS Rome et serait sur le point de boucler le transfert de Justin Kluivert.

OM Mercato : Un accord proche pour Justin Kluivert

Le mercato s’accélère du côté de l’Olympique de Marseille. La direction du club phocéen s'active actuellement sur plusieurs fronts en même temps et les effets commencent à se faire sentir. Après les départs successifs de Steve Mandanda et Nemanja Radonjic, les dirigeants de l’ OM semblent proches de mettre la main sur une nouvelle recrue offensive. La presse italienne, à l’instar du Corriere Dello Sport, assure en effet que les négociations entre l’Olympique de Marseille et l’AS Rome pour le transfert de Justin Kluivert avancent dans le bon sens.

Si le club phocéen semblait jusqu'ici avoir une longueur de retard sur ce dossier, c’était sans compter sur la volonté de Pablo Longoria. La source confirme que le président marseillais a bel et bien repris les discussions avec les dirigeants romains, au point où les positions entre les deux écuries se rapprochent et un accord serait même sur le point d’être conclu pour le transfert du prodige néerlandais.

OM Mercato : L’AS Rome baisse le prix de Justin Kluivert

Pour l’heure, une seule chose est sûre, le récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence ne compte pas sur Justin Kluivert pour la saison prochaine. Alors que son contrat expire en juin 2023, le club entraîné par José Mourinho voudrait donc le vendre dès cet été. La Roma semblait même prête à faciliter son départ à l’ OM. Alors qu'un montant de 15 millions d’euros était évoqué pour son transfert, le club italien aurait finalement décidé de revoir à la baisse son prix initial.

Selon le média transalpin, l’AS Rome attendrait à présent un montant de 12 millions d'euros pour acter le départ de l'ancien attaquant de l'OGC Nice. L’OM, qui avait déjà proposé 10 millions d’euros pour son transfert, devra donc augmenter son offre. Il ne resterait plus que 2 millions d'euros pour finaliser cette opération. Prêté la saison dernière au Gym, Justin Kluivert semble de ce fait proche de faire son retour en Ligue 1, mais cette fois, sous les couleurs Ciel et Blanc. Les négociations devraient se poursuivent entre les différentes parties afin de trouver un terrain d’entente le plus rapidement. Si tout se passe bien, l’attaquant néerlandais deviendrait la deuxième recrue estivale de l’ OM après Isaak Touré.