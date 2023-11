L'entraîneur du Clermont Foot, Pascal Gastien, a été exclu contre le RC Lens samedi après des propos véhéments envers le staff nordiste.

RC Lens : Pascal Gastien en colère contre le staff lensois

Peu de spécialistes pouvaient prédire un Clermont-Lens sous haute tension samedi. Et si le match, comptant pour la 13ème journée de Ligue 1 démarrait sans fioriture, la 48ème minute a laissé place à trois exclusions. D'abord, il y a eu une altercation entre Elye Wahi et Alidu Seidu. L'attaquant lensois venait de recevoir un carton jaune, pour avoir empêché ses adversaires de jouer rapidement un coup franc. Quelques secondes plus tard, on le retrouve au coeur d'un échange houleux avec le Clermontois.

L'arbitre de la rencontre, Benoît Millot, décide donc de les expulser. Un choix qui a fait sortir de ses gonds Pascal Gastien, dont les propos ont été virulents envers le staff lensois. D'après une séquence montrée par Canal +, l'entraîneur du club auvergnat semble piqué par le comportement d'un ou plusieurs de ses membres. Le ton monte très vite, Gastien réagit : « Oh ! Regarde-moi quand je te parle ! Arrête de parler ! Ta gueule ! Arrête de parler ! Toi qui es là-bas ! ». Des déclarations qui semblent être arrivées jusqu'aux oreilles de M. Millot, car le technicien de 59 ans est lui aussi exclu.

Pascal Gastien s'en prend aussi à l'arbitrage

« Impossible à raisonner », comme l'affirme Ruben Aguilar pour Prime Video à la mi-temps du match, Pascal Gastien s'en est également pris à l'arbitrage au moment de son exclusion. Après la décision de renvoyer Alidu Seidu aux vestiaires, il s'est laissé aller à plusieurs provocations en demandant notamment « de donner la Ligue des Champions à Lens, il n'y a pas de problème ».

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du CF63 ne décolérait pas. Il a affirmé néanmoins que sa réaction « n'était pas non plus d'une intelligence absolue », bien qu'il qualifie l'exclusion de son joueur comme injuste. Si ce match a laissé place à autant de colère, c'est sans doute parce que la situation du Clermont Foot est déjà compliquée. Après la défaite face aux Sang-et-Or (0-3), les Auvergnats restent dix-septièmes avec 3 points de retard sur le premier non-relégable.