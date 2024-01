Le Stade Rennais devrait accueillir Alidu Seidu dans les prochains jours. Un accord aurait été trouvé avec Clermont pour son arrivée à Rennes.

Mercato : Accord entre le Stade Rennais et Clermont Alidu Seidu

Un renfort défensif est en route pour Rennes. Alidu Seidu (23 ans) va quitter Clermont Foot pour rejoindre le Stade Rennais. D’après les informations de L’Equipe, les deux clubs se sont mis d’accord pour le transfert du défenseur central. Le quotidien sportif apprend que les négociations entamées dès l’ouverture officielle du mercato d’hiver, entre le club breton et son homologue puydomois, ont abouti, jeudi. Le transfert officiel de l’international ghanéen (10 sélections) en Bretagne est donc imminent. Si l’on en croit la source, le SRFC a déboursé 11 milliosn d'euros (hors bonus) pour recruter Alidu Seidu.

Alidu Seidu, un taulier de Clermont Foot

Ce dernier est absent en ce moment. Il dispute la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire avec les Black Stars du Ghana. Taulier de l’équipe de Pascal Gastien, la recrue du Stade Rennais a disputé 14 matchs en Ligue 1, a été titulaire 13 fois et a délivré une passe décisive, cette saison avec CF63. Alidu Seidu était sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2027. Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur sur le marché des transferts est de 7 millions d'euros. Il tolatise 63 matchs en Ligue 1 et 22 en Ligue 2.