Angers SCO Mercato : Officiel, le SCO enregistre deux nouvelles recrues

Publié par Nicolas le 29 juin 2022 à 17:11

Angers SCO Mercato : Le SCO enregistre ce mercredi deux nouvelles recrues dans la formation angevine. Un ancien attaquant du Stade Rennais fait notamment son retour en Ligue 1.

Angers SCO Mercato : Adrien Hunou rejoint officiellement le SCO

C'était une nouvelle attendue, elle est désormais officielle : Adrien Hunou, 28 ans, est le nouvel attaquant d'Angers SCO. L' ancien buteur du Stade Rennais, qui était parti jouer en MLS sous les couleurs du Minnesota United, s'est engagé ce mercredi avec Angers jusqu'en juin 2025. Il vient remplacer Mohamed-Ali Cho, parti à la Real Sociedad au début du mois de juin. Adrien Hunou a vécu une expérience mitigée avec la franchise américaine, où il évoluait depuis avril 2021, n'ayant joué que 9 matchs pour aucun but marqué.

Adrien Hunou possède une solide expérience dans l'élite. En effet, il a disputé 124 matches de Ligue 1 et inscrit 25 buts avec le Stade Rennais. Il a également joué la coupe d'Europe : il a disputé 3 matchs en Ligue des Champions, puis 10 matchs et 3 buts en Ligue Europa. Le coordinateur sportif du SCO a justifié cette nouvelle signature pour le club de l' Anjou.

« Pour moi, ce n’est pas un avant-centre type. Il peut jouer dans une formation à deux devant, être à la passe décisive et avoir des stats de buteur . » Adrien Hunou s'est également exprimé sur son choix de rejoindre le dernier 14e de Ligue 1. « J’ai senti un réel intérêt de la part du club, j’ai hâte de revenir en France et de retrouver la Ligue 1. Je vais essayer d’apporter toute mon expérience à l’équipe afin de remplir les objectifs fixés. » Le nouvel avant-centre angevin, qui n'a pas participé à la reprise de l'entraînement du SCO pour cause de visite médicale, espère se relancer dans l'équipe de Gérald Baticle. Il portera le numéro 19.

Angers SCO Mercato : Le latéral international Espoir Sabanovic arrive !

Après l'officialisation de l'arrivée d' Adrien Hunou, le club de l'Anjou vient d'annoncer un autre renfort en la personne de Halid Sabanovic. Il s'agit d'un défenseur latéral qui a 6 sélections en équipe de Bosnie Espoirs. Le jeune latéral, qui évoluait jusqu'à présent au FK Sarajevo, s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le SCO. Il viendra remplacer Jimmy Cabot, parti renforcer les rangs du RC Lens.

Avant ces deux arrivées officialisées aujourd'hui, les dirigeants avait tout de même fait signer un premier contrat professionnel au prometteur milieu offensif de 17 ans, Jean-Matteo Bahoya, pur produit du centre de formation du SCO. Ils avaient aussi convaincu le jeune gardien Yahia Fofana, en fin de contrat au Havre, de venir à Angers en tant que gardien numéro 1. Les arrivées de Sabanovic, Hunou, Fofana et Bahoya font du bien au SCO d'Angers qui avait enregistré de nombreux départs de joueurs cadres depuis le début de ce mercato : Thomas Mangani (AC Ajaccio), Mohamed-Ali Cho (Real Sociedad), Romain Thomas (Caen), Jimmy Cabot (RC Lens), et Vincent Manceau (sans club). Le mercato est bien lancé du côté d'Angers.