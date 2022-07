Stade Rennais Mercato : Umtiti, la décision du SRFC est tombée

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2022 à 00:15

Stade Rennais Mercato : Lors de la présentation officielle de Mandanda, Florian Maurice a fait le point sur le mercato du SRFC, notamment le dossier Umtiti.

Stade Rennais Mercato : La piste Umtiti abandonnée

Recruté la semaine dernière à l’OM, le Stade Rennais a présenté son nouveau gardien de but, Steve Mandanda, en conférence de presse, lundi. Lors de son passage devant les journalistes, Florian Maurice a livré quelques informations sur le mercato estival du SRFC. Le club breton est en effet en quête d’un défenseur central pour se renforcer, suite au transfert de Nayef Aguerd à West Ham United et l’indisponibilité de Warmed Omari. Cependant, le successeur du Marocain transféré ne serait pas Samuel Umtiti comme l’ont annoncé plusieurs médias.

Le directeur sportif du Stade Rennais a confirmé la tendance, en refroidissant la piste menant vers le défenseur en grande difficulté au FC Barcelone. « Pour l’instant, ce dossier-là (Umtiti, ndlr) est en stand-by », a-t-il confirmé. « On avance sur d’autres solutions pour le moment », a-t-il indiqué. Et la piste la plus chaude en ce moment est celle de Kim Min-jae, le Sud-Coréen de Fenerbahçe (25 ans). Le nom de Morato, jeune Brésilien de Benfica (21 ans), circule aussi dans plusieurs médias ces derniers jours.

Florian Maurice travaille sur une dizaine de dossiers

Le dirigeant du Stade Rennais s’est ensuite montré très impatient de boucler le mercato rennais, afin de mieux préparer la nouvelle saison, car les Rouge et Noir joueront sur trois tableaux : Ligue 1, la Ligue Europa et la Coupe de France. En plus de la défense centrale, d’autres postes sont à renforcer. Florian Maurice et le coach Bruno Genesio cherchent donc un peu partout.

« On a besoin de défenseurs centraux. Ça arrivera très prochainement et vous aurez les noms en temps voulu », a lâché Maurice. « Je souhaite que ça arrive le plus rapidement possible. Tous les dossiers sont actifs, ouverts. Je travaille sur une dizaine de dossiers, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer lors d'un mercato […] On échange de manière régulière avec Bruno sur divers dossiers. Vous en saurez plus dans les jours qui viennent, les semaines qui arrivent », a-t-il annoncé pour finir.