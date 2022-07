PSG Mercato : Zidane, une terrifiante révélation tombe au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2022 à 05:15

PSG Mercato : Longtemps associé au Paris SG, Zinédine Zidane n’a finalement pas remplacé Mauricio Pochettino. La vérité éclate enfin dans ce dossier.

Mercato PSG : Le grand bluff de Zinédine Zidane mis à nu

Les rumeurs d’une arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain n’ont cessé de circuler à l’issue de la saison dernière. Et pourtant, tout était faux. L’entourage de l’ancien entraîneur du Real Madrid aurait monté cette histoire de toute pièce pour mettre la pression sur la Fédération Française de Football, selon les informations du quotidien Le Parisien. En montrant qu'il refusait le club de la capitale, le technicien marseillais de 50 ans aurait tenté de faire comprendre à Noël Le Graët qu'il n'était motivé que par le poste de sélectionneur de Didier Deschamps, une nouvelle fois fragilisé après un dernier rassemblement complètement raté.

« C’est le camp de la légende française qui a fait fuiter son arrivée même si il sait qu’elle ne viendra pas à Paris cet été-là. Il invente cette fake news pour qu’il en ressorte une petite morale provisoire : Zidane a refusé en juin 2022 le PSG. Il s’agit de faire comprendre à la Fédération qu’elle ne peut plus maintenir Deschamps après la Coupe du monde et que Zidane a fait un « sacrifice » énorme en repoussant le PSG et ses Galactiques », explique le quotidien régional.

PSG Mercato : Zidane ne pense qu'à remplacer Deschamps

Pour justifier sa position, Le Parisien rappelle que la première personne à avoir démenti un accord avec le Paris Saint-Germain, à la mi-juin, n'est autre que le conseiller historique de Zidane, Alain Migliaccio. « Tous ces bruits qui circulent sont infondés. À ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zineéine Zidane. Ni Zinédine Zidane ni moi-même n'avons été contactés directement par le propriétaire du PSG » , précisait le puissant agent de joueurs français dans les colonnes du journal L’Équipe.

Se servir d’un intérêt du PSG, l’affaire était sérieusement suivie par Zidane, qui « s'agace de ne pas être maître des horloges dans le dossier équipe de France et redoute de voir le poste lui passer sous le nez, une nouvelle fois. » Craignant de ne pas récupérer les Bleus après la Coupe du monde au Qatar, Zidane et son clan ont donc voulu accélérer le processus pour pousser la fédération à ne pas renouveler Deschamps, peu importe l'issue du tournoi. À priori, tout devrait se décider après la Coupe du monde, que Zizou suivra très attentivement.