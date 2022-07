FC Nantes Mercato : Moussa Sissoko livre les dessous de son arrivée

Publié par Thomas G. le 13 juillet 2022 à 02:29

FC Nantes Mercato : Tout juste arrivé chez les Jaune et Vert, Moussa Sissoko s'est exprimé pour évoquer les raisons qui l'ont poussé à relever ce défi.

FC Nantes Mercato : Moussa Sissoko revient sur son transfert

Dans moins d’un mois, l’international français va retrouver la Ligue 1 après 9 ans passés en Premier League. Actuellement en stage au Pouliguen avec le FC Nantes pour préparer sa première saison chez les Canaris, Moussa Sissoko s’est confié au journal L’Équipe. L’ancien toulousain a fait part de ses ambitions au quotidien sportif. « Il y a une équipe qui sort d'une belle saison, un public chaud, je sais que je vais m'y plaire. Je ne viens pas ici en tant que messie. Je viens ici apporter mes qualités et mon vécu. » L’atmosphère et l’environnement nantais ont donc convaincu l’international français de quitter l’Angleterre pour un nouveau challenge.

Le milieu de terrain de 32 ans a également évoqué le premier choc de la saison des Canaris face au PSG pour le Trophée des champions. Moussa Sissoko a déclaré : « Le premier objectif, c’est d’être prêt et aider Nantes pour le Trophée des champions et bien attaquer le championnat avant les beaux matchs européens. » Le milieu de terrain français connaît l’importance de ces matchs couperets, lui qui a eu la chance de disputer une finale de Ligue des Champions avec Tottenham. Le match face aux champions de France pourrait lui permettre de remporter un premier trophée sous ses nouvelles couleurs.

FC Nantes Mercato : Le FCN sera ambitieux cette saison

Après avoir recruté Moussa Sissoko, les Nantais ont bouclé l’arrivée du jeune buteur de l’OGC Nice, Evan Guessand. L’espoir français arrive en Loire-Atlantique pour renforcer un secteur de jeu impacté par les départs de Jean-Kévin Augustin et Randal Kolo Muani. Mais Antoine Kombouaré et les siens ne comptent pas s'arrêter de sitôt sur le mercato.

Le FC Nantes travaille toujours sur l'incorporation d'un buteur et aurait deux cibles dans son viseur. Tout d'abord, le Gabonais Denis Bouanga, suivi de près par plusieurs clubs en Europe, dont le Borussia M'Gladbach. L'attaquant de l' ASSE est également sur les tablettes du LOSC, de l'OGC Nice et de l' OM en France. Outre Denis Bouanga, le FCN aimerait enrôler le Sud-Coréen Hwang Ui-jo, sur le départ à Bordeaux depuis la relégation.