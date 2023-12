À la veille d’affronter le PSG pour la 15e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, l’entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec, a dévoilé son groupe.

FC Nantes : Jocelyn Gourvennec avec 22 joueurs pour affronter le PSG

Dix jours après sa nomination en tant qu’entraîneur du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec va se frotter au Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Pour le compte de la quinzième journée du championnat français, les Canaris seront sur la pelouse du Parc des Princes pour en découdre avec la bande à Kylian Mbappé ce samedi à 21 heures. Pour l’occasion, Jocelyn Gourvennec a retenu un groupe de 22 joueurs pour affronter les hommes de Luis Enrique. Pour ce déplacement périlleux dans la capitale française, le FCN sera privé de son capitaine Pedro Chirivella, touché aux adducteurs. Le défenseur central Nathan Zézé et le milieu offensif brésilien Adson ne font pas partie du groupe élargi retenu par Gourvennec.

Blessé depuis plusieurs semaines, le latéral gauche Quentin Merlin est de retour dans le groupe du FC Nantes. Le jeune ailier droit Stredair Appuah (19 ans) est encore dans le groupe nantais. De passage en conférence de presse d’avant-match, le milieu de terrain nantais Moussa Sissoko a expliqué que le club du président Waldemar Kita venait à Paris avec de la volonté et de l’envie. « L’équipe aborde cette rencontre très sereinement, avec beaucoup d’envie et de détermination. Il y a aussi beaucoup d’excitation. Tous les matches de Ligue 1 sont de bons matches à jouer et c’est encore plus vrai, face à de belles équipes comme le PSG », a expliqué l’ancien joueur de Tottenham.

Le groupe du FC Nantes pour affronter le PSG

Gardiens : Lafont, Descamps, Petric

Défenseurs : Cömert, Castelletto, Merlin, Hadjam, Pallois, Pierre-Gabriel, Duverne

Milieux : Coco, Sissoko, Douglas Augusto, Mollet, Diack, Moutoussamy

Attaquants : Mohamed, Simon, Marquinhos, Appuah, Bamba, Abline.