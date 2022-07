Montpellier HSC Mercato : Le MHSC vise une pépite en attaque

Publié par Anthony le 12 juillet 2022 à 17:55

Montpellier HSC Mercato : Alors que le MHSC cherche à se renforcer en vue de la prochaine saison, le club de l'Hérault aurait déniché une jeune pépite.

Montpellier HSC Mercato : Un espoir de 18 ans dans le viseur

Le Montpellier HSC s'attaque à une nouvelle piste dans ce mercato et serait tombé sur une jeune pépite camerounaise de 18 ans. Selon le média Onze Lions, le MHSC s'intéresserait à un joueur du championnat camerounais. Dans le club de Coton Sport FC de Garoua, qui vient de remporter son 17e titre, c'est Patient Wassou, l'attaquant du club qui aurait tapé dans l'œil du club français. Déjà indispensable pour son club, des discussions auraient lieu entre les deux clubs pour la pépite.

Il est l'un des grands espoirs du pays, auteur de 11 buts avec son club en championnat, et a contribué en grande partie au sacre de son club et à la qualification en Ligue des Champions CAF. Patient Wassou a, de plus, déjà goûté à la convocation en sélection chez les Lions Indomptables en mars dernier pour les barrages de la prochaine Coupe du Monde contre l'Algérie. Même s'il n'a pas foulé la pelouse, cela montre la qualité du joueur. Il pourrait peut-être s'envoler au Qatar avec son pays s'il est de nouveau convoqué.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC et le Cameroun, une histoire d'amour

Entre le Montpellier HSC et le Cameroun, il existe un lien très fort. De Roger Milla, qui a joué 3 saisons à la Mosson de 1986 à 1989 et qui a inscrit 41 buts où il hisse le club à la première position de la D2 française et participera à l'Europa League, à Henri Bedimo qui deviendra Champion de France en 2012 avec la Paillade. Avec le départ d'Ambroise Oyongo cette saison, il ne reste qu'Enzo Tchato pour entretenir cette relation, auteur de deux passes décisives avec l'équipe B en National 2, il est l'un des espoirs de Montpellier avec le possible futur arrivant Patient Wassou.