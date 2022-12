OL : Mondial, Karl Toko Ekambi affiche une grosse déception déception

Publié par Ange A. le 03 décembre 2022 à 02:15

Attaquant de l’ OL, Karl Toko Ekambi est éliminé de la Coupe du monde avec le Cameroun. Le lion indomptable a fait passer un message.

L’Olympique Lyonnais a libéré deux internationaux pour qu’ils aillent prendre part au Mondial avec leurs sélections au Qatar. Nicolas Taglifico et Karl Toko Ekambi sont respectivement partis défendre les couleurs de l’Argentine et du Cameroun. Après une entame de compétition ratée avec l’Albicéleste, l’arrière gauche sud-américain va poursuivre la compétition. L’Argentine sera opposée à l’Australie en huitièmes de finale de la compétition. Quant au Camerounais, il a pris la porte ce vendredi. Malgré leur succès de prestige (1-0) contre le Brésil les Lions indomptables sont éliminés de la Coupe du monde. Remplaçant au coup d’envoi, Toko Ekambi a exprimé une grosse frustration après le coup de sifflet final.

OL : Le message de Karl Toko Ekambi après l’élimination du Cameroun

Pour l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, le Cameroun aurait dû attaquer le Mondial comme il l’a terminé. Une défaite d’entrée contre la Suisse coûte notamment chère aux Lions indomptables. « On est déçu de la qualification, mais fier de la victoire et du visage qu’on a montré. De ce qu’on a représenté. Il nous a manqué de l'expérience sur les deux premiers matches, mais aussi de l’efficacité, car on a eu des occasions. Comme on dit, on ne maîtrise pas tout. On avait une poule difficile. On va repartir la tête haute », a déploré le sociétaire de l’ OL au micro de TF1.

Le Mondial de Karl Toko Ekambi ne restera pas non plus dans les annales. Titularisé lors des deux premières sorties de son pays, le Lyonnais a débuté comme remplaçant face à la Seleçao. Il n’a pas été décisif tout au long de ce Mondial. KTE devrait rejoindre les Gones dans les prochains jours. Ceux-ci ont entamé un stage de préparation en Espagne et ont signé un premier succès contre les Belges de Louvain.