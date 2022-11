Coupe du monde : Cameroun, Rigobert Song défie le Brésil

Publié par ALEXIS le 29 novembre 2022 à 00:15

Passé tout près d’une élimination directe en Coupe du monde, lundi, le Cameroun espère obtenir sa qualification contre le Brésil, le 2 décembre (20h).

Le Cameroun n’a toujours pas gagné de match en Coupe du monde 2022, mais il n’est pas mort. Les Lions Indomptables se sont maintenus en vie dans le groupe G, grâce à leur héroïque match nul arraché contre la Serbie (3-3), lundi matin. Menée (3-1) après 53 minutes de jeu, la sélection camerounaise a puisé dans ses dernières ressources pour réduire dans un premier temps par Vincent Aboubakar, sorti du banc de touche (3-2, 63e), puis revenir au score grâce à Éric Maxim Choupo-Moting (3-3, 69e). Le Cameroun a même poussé pour arracher sa première victoire au Qatar, après la défaite d’entrée de jeu contre la Suisse (1-0), il y a quatre jours, mais il n’y est pas parvenu face à des Serbes bien en place en fin de match.

Coupe du monde : Rigobert Song n'a pas peur du Brésil

Avec un seul point, les Lions Indomptables ont maintenant le dos au mur. Ils doivent absolument gagner leur dernier match de poule, vendredi, afin d’espérer se qualifier. Un match décisif contre le Brésil, d’ores et déjà qualifié pour les 8es de finale, et parmi les favoris pour le trophée du Mondial 2022. Les Brésiliens, sans Neymar, ont infligé une courte défaite à la Suisse (1-0) et sont directement qualifiés pour le tour suivant, comme l’Équipe de France.

Mais Rigobert Song ne craint pas les Auriverde, comme il l’a confié en conférence de presse. « Pour le dernier match contre le Brésil, on y croit. On n'est pas venus à la Coupe du monde pour faire de la figuration ou juste pour participer. Le Cameroun a encore son mot à dire, même si on sait que c'est une grande équipe », a-t-il défié, après avoir félicité ses joueurs pour leur prestation aboutie contre la Serbie : « Ce qui était important, c'est cette détermination. On a vu une équipe enragée […] , qui a bien réagi. Nous sommes en train de monter en puissance. » Notons que le Cameroun est 3e du groupe G, derrière le Brésil (6 points) et la Suisse (3 points), et n'a plus son destin entre les mains.