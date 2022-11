Coupe du monde : Cameroun, André Onana quitte déjà le Qatar

Publié par Jules le 29 novembre 2022 à 16:00

Alors que le Cameroun est déjà mal embarqué dans cette Coupe du monde, un drame interne concernant André Onana bouleverse les Lions Indomptables.

Actuel 3e de son groupe, le Cameroun est mal embarqué pour la suite de la Coupe du monde au Qatar et va devoir s'imposer contre le Brésil ce vendredi pour conserver un espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour cela, il faudra également espérer que la Serbie l'emporte face à la Suisse, sans autant inscrire trop de buts. Un ballottage assez défavorable donc pour les hommes de Rigobert Song.

Bien que le sélectionneur des Lions Indomptables semble s'avancer avec confiance pour défier la Seleçao, il n'en reste pas moins que les Brésiliens réalisent un très bon début de Mondial et n'ont pas encaissé le moindre but lors de leurs deux premiers matchs face à la Serbie (2-0) et face à la Suisse (1-0). Une rencontre qui s'annonce donc difficile pour le Cameroun, d'autant que des tensions internes entre Rigobert Song et André Onana ont poussé le gardien à quitter le Qatar.

Coupe du Monde : André Onana laisse tomber le Cameroun pour ce Mondial

Hier soir, la Fédération Camerounaise de Football a publié un communiqué dans lequel les dirigeants expliquaient que " le joueur André Onana a été suspendu temporairement du groupe pour des raisons disciplinaires ". Après cette décision, le portier de l'Inter Milan souhaitait s'expliquer avec l'un des supérieurs de la fédération, sans succès. Il a finalement décidé de prendre l'avion pour quitter le Qatar, et l'équipe du Cameroun, dans la journée.

André Onana s'est donc envolé aujourd'hui en direction de Paris en provenance de Doha. Il devrait ensuite se rendre à Yaoundé, au Cameroun, pour prendre quelques jours de vacances avant la reprise. Après cela, il devrait naturellement rejoindre l'Inter Milan pour reprendre le chemin de l'entrainement.