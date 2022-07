Juventus Mercato : De grands noms pour remplacer De Ligt

Publié par Anthony le 08 juillet 2022 à 02:15

Juventus Mercato : Alors que Matthijs De Ligt ne devrait pas faire de vieux os au sein de la Vieille Dame, le club réfléchirait à des remplaçants

Juventus Mercato : Trois joueurs pistés

Matthijs De Ligt aurait fait savoir à sa direction sa volonté de partir. Dès lors, le club est parti à la recherche de son remplaçant et plusieurs pistes ont été évoqué. La première est celle de Kalidou Koulibaly. Annoncé sur le départ depuis quelques saisons, le joueur de Naples entre dans sa dernière année de contrat. Présent à Naples depuis 2012, il pourrait mettre les voiles cet été. Cible prioritaire du club si De Light s'en allait, il est aussi suivi par Chelsea et le FC Barcelone qui sont des sérieux concurrents. Le directeur sportif des Bianconeri a déjà rencontré son agent.

Le plan B de la Juventus contient deux défenseurs. L'un du Torino, l'autre de la Florentina. Le premier est Gleison Bremer, auteur d'une belle saison avec le Toro, ce dernier voudrait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Plusieurs clubs sont sur le coup comme l'Inter Milan. Il faudra tout de même débourser pas moins de 50 millions pour le défenseur. Le second est Nikola Milenkovic, qui a le même agent que Kalidou Koulibaly. Le joueur de 24 ans a pris part à 155 matchs de Serie A et a inscrit 12 buts. Le Serbe entame, comme le Sénégalais, sa dernière saison sous contrat.

Juventus Mercato : Matthijs De Light va rapporter gros

Arrivé en 2019 en provenance de l'Ajax pour 85 millions d'euros, la Vieille Dame réclame aussi plus de 80 millions d'euros pour son défenseur. Matthijs De Ligt est convoité en Europe et plusieurs clubs l'auraient fait savoir. Bien que le Bayern Munich pousse pour recruter le Néerlandais, c'est bien Chelsea qui est le premier à être sur le dossier. Bien que le club est prêt a débourser 70 millions d'euros pour Presnel Kimpembe, les Blues ne lésine pas sur les moyens pour refaire sa défense suite au départ d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen.