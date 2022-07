ASSE Mercato : Deux grosses signatures se précisent à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 13 juillet 2022 à 16:58

ASSE Mercato : Alors que Saint-Etienne a acté le départ de Gourna-Douath, le club se rapprocherait de deux signatures importantes.

ASSE Mercato : Deux joueurs de l’ESTAC en passe de revenir à Saint-Etienne

Les prochains jours devraient s’annoncer mouvementés du côté de l’AS Saint-Étienne. Le club ligérien, qui vient de perdre un nouveau joueur de son effectif en la personne de Lucas Gourna-Douath, souhaite renforcer ses lignes et se rapproche d’un coup double à l’ESTAC.

Après Dylan Chambost et Jimmy Giraudon, tous les deux partis de Troyes pour prêter main-forte à Laurent Batlles, l’ ASSE pourrait voir débarquer Florian Tardieu et Jessy Moulin. Le premier cité, titulaire indiscutable sous les ordres de Bruno Irles, ferait l’objet d’un intérêt renforcé de la part des Verts. " Batlles insiste pour Florian Tardieu ", annonce le journaliste Benjamin Danet ce mercredi sur Twitter. Dans la short-list du coach stéphanois depuis son arrivée dans la Loire, le milieu de 30 ans ne serait pas insensible au projet de Saint-Etienne et se rapprocherait à grands pas d’une arrivée. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’ESTAC, le natif d’Istres pourrait toutefois coûter cher aux Verts, 3 millions d’euros, selon le site Transfermarkt.

Pour ce qui est de Jessy Moulin, tout pourrait s’accélérer ces prochains jours. À la recherche d’un gardien expérimenté pour épauler Étienne Green, l’ ASSE pense à son ancien taulier, qui aurait donné son aval pour retourner dans le Forez. " Retour éventuel de Jessy Moulin ", confirme la source.

ASSE Mercato : Un gardien devrait signer cet été

Avec le départ de Paul Bernardoni, titulaire sous les ordres de Pascal Dupraz la saison passée, les Verts cherchent à blinder le poste de gardien de but. Avec le départ surprise de Stefan Bajic en janvier, Saint-Etienne se retrouve désormais diminué dans un secteur de jeu trop lancinant depuis le départ de Stéphane Ruffier en 2020. Après avoir suivi le portier brestois Gautier Larsonneur (finalement parti au VAFC), les dirigeants stéphanois se sont vu proposer Ahmed Reda Tagnaouti, portier international marocain (3 sélections) de 26 ans. Une piste qui s’ajoute donc au nom de Jessy Moulin, qui plaît grandement à Laurent Batlles.