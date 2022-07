AS Monaco Mercato : Un club anglais passe à l'offensive pour Diop

Publié par Ange A. le 14 juillet 2022 à 09:15

AS Monaco Mercato : Déjà courtisé en Ligue 1, Sofiane Diop a également la cote en Premier League. Un club serait déjà passé à l’action.

AS Monaco Mercato : Sofiane Diop vers la Premier League ?

L’AS Monaco a empoché un joli pactole cet été grâce au transfert d’Aurélien Tchouameni au Real Madrid. La vente du milieu de terrain tricolore a rapporté 80 millions d’euros au club de la Principauté. L’ASM pourrait encore empocher un autre joli chèque grâce à une autre pépite cet été. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2026, Sofiane Diop pourrait faire l’objet d’un transfert durant ce mercato. L’ailier de 22 ans serait courtisé en Premier League comme le rapporte L’Équipe. Le quotidien sportif révèle un intérêt de Leicester City pour Diop. Brendan Rodgers, le coach des Foxes, serait séduit par le profil de l’international Espoir tricolore. Le club anglais serait même déjà passé à l’action dans ce dossier.

Offensive de Leicester pour Diop

Le journal assure que des contacts ont déjà été noués entre l’AS Monaco et Leicester City. Toutefois, les Foxes n’ont pas encore formulé d’offre pour Sofiane Diop. Lequel ne serait pas contre l’idée d’un départ après une saison prometteuse avec le club princier. Le joueur formé au Stade Rennais a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives lors de la dernière campagne. De quoi taper dans l’œil de Leicester et d’autres écuries, notamment en Serie A et en Ligue 1.

Le nom du crack monégasque a récemment été associé à l’Olympique de Marseille. L’OGC Nice serait aussi intéressé par le jeune attaquant. Les Italiens de la Lazio Rome convoiteraient aussi le Monégasque. Mais comme l’indique le quotidien sportif, Leicester a pris une pris une longueur d’avance dans ce dossier. Selon Transfermarkt, un transfert de Diop pourrait rapporter 20 millions d’euros à l’ASM. Une belle plus-value pour le club de la Principauté. Lequel n’avait pas déboursé le moindre centime pour recruter l’ancien Rennais en 2018.