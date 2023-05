Alors que l'OGC Nice reçoit le Stade Rennais samedi après-midi, deux retours ont été annoncés au Gym à l'approche de ce rendez-vous.

OGC Nice : Le Gym doit confirmer face au SRFC

Vainquer dans la douleur de l'ESTAC le week-end dernier (1-0), le Gym a renoué avec la victoire, lui qui n'avait plus gagné le 16 mars dernier toutes compétitions confondues. Désormais, c'est avec le Stade Rennais que les Aiglons ont rendez-vous samedi prochain à l'Allianz Riviera, l'occasion de confirmer le succès obtenu au stade de l'Aube il y a 4 jours.

Au classement, le Gym occupe la 9e place, et l'Europe n'est quasiment plus accessible. Le seul objectif à présent consiste à terminer la saison dans la première partie de tableau, et pour cela, une victoire face au SRFC est impérative. En conférence de presse ce jeudi, Didier Digard a justement évoqué le prochain adversaire de son équipe. "Rennes est une équipe que j'aime beaucoup. Gouiri est un très bon jeune joueur, avec un super état d'esprit. Ses stats sont intéressantes. Il joue à un poste qui lui correspond bien, mieux que quand il est dans l'axe je pense."

Jean-Clair Todibo et Sofiane Diop ont fait leur retour à l'entraînement

Bonne nouvelle pour Didier Digard et l'OGC Nice à deux jours du choc face au Stade Rennais. Devant la presse, l'entraîneur niçois a annoncé que Jean-Clair Todibo, ainsi que Sofiane Diop, étaient de retour à l'entraînement du jour, et qu'ils postulaient tous les deux à une place dans le groupe samedi prochain. "Si on juge sur les entraînements il sera là (Sofiane Diop). Mais on doit faire attention parce qu'il est en avance sur les temps de récupération. Todibo aussi devrait être là."

Pour rappel, Jean-Clair Todibo avait dû déclarer forfait pour le déplacement à Troyes dimanche dernier suite à une légère blessure à la hanche. Quant à Sofiane Diop, ce dernier était absent depuis le 3 mars dernier à cause d'un problème au genou.