ASSE Mercato : Un buteur connu en L1 proche de l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2022 à 16:10

ASSE Mercato : Un attaquant libre de tout engagement fait un appel du pied à l’AS Saint-Étienne. Il aurait fait du club ligérien sa priorité cet été.

ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne, priorité De Preville !

L’ ASSE a démarré sa préparation estivale avec un groupe renforcer par trois recrues (Dylan Chambost, Anthony Biançon et Jimmy Giraudon) et des joueurs de retour de prêt. En attaque, l’AS Saint-Étienne a enregistré le retour de Charles Abi (22 ans) et Jean-Philippe Krasso (25 ans). Les deux avants-centres étaient prêtés en Ligue 2 la saison dernière, respectivement à l’EA Guingamp et l’AC Ajaccio (promu en Ligue 1 en fin d’exercice).

Nicolas De Preville, un attaquant bien connu en Ligue 1 et libre de tout engagement, aimerait apporter son expérience à l’ ASSE. Selon les informations de But Sainté, l’attaquant de 31 ans a fait de l’ ASSE sa priorité, alors qu’il a des propositions venant d’autres clubs. « Le challenge l'intéresse. Mais plusieurs autres clubs le sollicitent et il serait toujours en attente d'une offre ferme de l' AS Saint-Étienne », a fait savoir le média. Quant à Sainté Inside, il confirme que l’ASSE fait partie des clubs avec lesquels Nicolas de Préville est en discussions.

Nicolas De Preville peut apporter son expérience

Ancien joueur du Stade de Reims (2013-2016), du LOSC (2016-2017), de Bordeaux (2017-2021) et du FC Metz (2021-2022), Nicolas De Preville serait une bonne pioche pour l’ ASSE. Il pourrait apporter son expérience du haut niveau à l’équipe de Laurent Batlles (le nouvel entraineur des Verts). Il totalise 273 matchs en Ligue 1 et 79 en Ligue 2, pour 63 buts marqués et 36 passes décisives délivrées. Il a aussi joué en Jupiler Pro League (en Belgique) sous les couleurs de KV Ostende. L'ancien Dogue a également pris part à 9 matchs en Ligue Europa avec les Girondins en 2018.