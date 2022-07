FC Nantes Mercato : Grosse mise au point d’une recrue du FCN

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2022 à 19:50

FC Nantes Mercato : L’une des deux recrues estivales du FCN a fait une grosse mise au point sur son arrivée chez les Canaris, dans Ouest-France.

FC Nantes Mercato : Guessand n'est pas au FCN « pour faire oublier Kolo Muani »

Evann Guessand est la deuxième recrue estivale en date du FC Nantes. Il a suivi le milieu de terrain Tricolore, Moussa Sissoko (71 sélections, 2 buts). L’attaquant prêté par l’OGC Nice a signé avec les Canaris officiellement, le mardi 12 juillet. Il a été recruté par le FCN pour remplacer numériquement Randal Kolo Muani parti à l’Eintracht Francfort. Mais le jeune avant-centre ne veut pas être comparé au meilleur buteur du FC Nantes en Ligue 1 la saison dernière. À l’issue du match amical face à l’EA Guingamp (0-1), mercredi soir à la Baule, Evann Guessand a tenu à faire une précision sur sa signature et son statut chez les Jaune et Vert.

« Je ne suis pas là pour faire oublier Randal Kolo Muani. Je viens pour aider l’équipe. Randal a fait du bon boulot ici. À nous d’en faire autant et de continuer sur cette lancée », a-t-il indiqué, tout en rappelant qu’il avait « d'autres sollicitations » en Ligue 1. Le Franco-Ivoirien a justifié ensuite son choix nantais. « J’ai longuement échangé avec le coach. Sa manière de fonctionner et son côté humain m’ont convaincu. L’Europe a également joué dans mon choix. Je suis un compétiteur, je veux affronter les meilleurs joueurs donc forcément, ça a joué », a-t-il expliqué.

Randal Kolo Muani a laissé des traces indélébiles !

Formé au FC Nantes (2015-2018), Radal Kolo Muani a joué avec le club logé à la Jonelière pendant trois saisons. En 2019-2020, il avait été prêté à l'US Boulogne (en National). Revenu dans la Cité des Ducs, plus aguerri, il avait fait une bonne saison 2020-2021. Il avait marqué 10 buts et délivré 9 passes décisives, en 41 matchs disputés. Lors de l'exercice dernier (2021-2022), Kolo Muani a amélioré ses statistiques en bouclant la saison avec 13 buts et 7 passes décisives en 41 matchs joués. Des performances que Evann Guessand n'a pas du tout la prétention d'effacer !