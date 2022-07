ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne tente un coup en Belgique

Publié par ALEXIS le 14 juillet 2022 à 21:50

ASSE Mercato : Toujours à la recherche de nouveaux joueurs pour se renforcer, l’AS Saint-Étienne vise un ancien attaquant de Toulouse et de Reims.

ASSE Mercato : Les Stéphanois discutent avec Mathieu Cafaro

Pour revenir rapidement en Ligue 1, l’ ASSE cherche à mettre en place une équipe compétitive. L’objectif de l’AS Saint-Étienne étant de finir parmi les deux premiers de Ligue 2 au terme du championnat 2022-2023, synonyme de retour dans l’élite. Laurent Batlles a déjà recruté Jimmy Giraudon, Anthony Briançon et Dylan Chambost. Les recruteurs stéphanois travaillent toujours sur d’autres arrivées, surtout que Lucas Gourna-Douath a quitté les Verts, suite à son transfert au RB Salzbourg (Autriche). De plus, Adil Aouchiche (milieu offensif) et Denis Bouanga (ailier gauche) devraient suivre.

En prévision du départ de ces deux joueurs offensifs, la direction de l’ ASSE « discute avec Mathieu Cafaro » comme le révèle Le Progrès. Le joueur que les Stéphanois tentent de récupérer est un ancien attaquant du Toulouse FC (son club formateur) et du Stade de Reims. Il a été transféré au Standard de Liège pendant le mercato hivernal en janvier 2022. Mathieu Cafaro (25 ans) s’est lié au club belge jusqu’à fin juin 2025. Transfermarkt évalue sa cote à 4 M€.

L'AS Saint-Étienne sur d'autres pistes

Selon toujours les indiscrétions du quotidien régional, l’ ASSE est aussi en contact avec Florian Tardieu (30 ans), milieu de terrain de l’ES Troyes AC. Pour finir, le média a confirmé l’intérêt de Nicolas De Préville pour le club ligérien. Comme l’a révélé But Sainté, l’ancien attaquant du LOSC « souhaite bien rejoindre l’AS Saint-Étienne » à en croire la source. Une piste onéreuse pour le club ligérien est également évoquée. Elle mène vers la pépite roumaine Rares Ilie (19 ans). L’ailier gauche du FC Rapid Bucarest a fait l’objet d’une offre de l’OGC Nice estimée à 5 M€. Il devrait s’engager avec le Gym, malgré une tentative de l’ ASSE, révélée par Foot Roumain.