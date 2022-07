OM Mercato : Amine Harit, une superbe nouvelle pour Marseille

Publié par Timothée Jean le 14 juillet 2022 à 23:20

OM Mercato : Amine Harit fera-t-il son retour à l’Olympique de Marseille ? Le Schalke 04 vient de donner son feu vert pour son transfert.

OM Mercato : Schalke accorde un bon de sortie à Amine Harit

Prêté sans option d’achat à l’Olympique de Marseille,Amine Harit est retourné à Schalke 04 depuis le 1er juillet dernier. L’international marocain a repris l’entraînement collectif avec le club allemand et semblait avoir tourné définitivement la page OM. Sauf que les dirigeants marseillais ne perdent pas espoir de le reprendre lors de ce mercato estival. L’insider Mohamed Toubache-Ter révélait récemment que la direction de l’ OM est en contacts permanents avec l’entourage d’Amine Harit.

Les représentants des deux parties seraient même proches de conclure un accord autour d’un contrat longue durée. La source expliquait que les positions se rapprochent, car le milieu offensif est très intéressé à l’idée de disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs de l’ OM. Et de son côté, la direction de Schalke 04 vient de prendre une énorme décision pour son jeune joueur. Sport 1 indique que le club allemand a accordé un bon de sortie à Amine Harit.

OM Mercato : Une rude concurrence pour Amine Harit

Le média assure que le Marocain était absent à la séance d’entraîneur de ce jour, car il aurait été libéré par son club afin de discuter avec un courtisan, dont le nom n’a pas encore fuité. S’agit-il de l’Olympique de Marseille ? Le doute persiste, puisque l’ancien milieu offensif du FC Nantes conserve une belle cote sur le marché des transferts. En plus du FC Séville et Villarreal, le FC Porto et Galatasaray serait également déterminé pour boucler sa signature.

Toutefois, les prétendants devront mettre la main à la poche s’ils souhaitent réellement boucler la signature d’Amine Harit. Car le club allemand ne voudrait pas entendre parler d’un nouveau prêt pour son joueur. Schalke 04 attendrait toujours un montant de 10 millions pour son transfert.