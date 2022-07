PSG Mercato : C'est fait, un joyau offensif débarque au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juillet 2022 à 15:05

PSG Mercato : Après Vitinha, le Paris SG devrait bientôt officialiser sa seconde recrue estivale. Luis Campos a bouclé un gros transfert en attaque.

PSG Mercato : Accord trouvé pour un attaquant de Ligue 1

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain suit plusieurs pistes à la fois. Outre Gianluca Scamacca (Sassuolo) et Robert Lewandowski (Bayern Munich), les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur le prometteur attaquant du Stade de Reims, Hugo Ekitike. Auteur d’une saison pleine en Ligue 1, avec notamment 10 buts et 3 passes décisives en 25 matches, le nouveau phénomène français était dans le viseur de Newcastle, qui avait déjà un accord avec le club de Reims à hauteur de 46 millions d’euros, bonus compris.

Seulement, l’international français des moins de 21 ans a refusé de rejoindre les Magpies, accordant sa préférence à un transfert au Paris SG. Et cela tombe bien puisque le PSG aurait trouvé un accord avec le SDR pour le transfert d’Ekitiké ce vendredi. En effet, selon les informations de Mike McGrath, Luis Campos et le président rémois Jean-Pierre Caillot ont trouvé un accord pour le transfert du natif de Reims.

Le journaliste du Telegraph assure que les négociations se sont accélérées ces dernières heures afin d'aboutir à un terrain d'entente. D'après Loïc Tanzi, le transfert devrait être officialisé sous peu pour un montant de 36 millions d'euros. Hugo Ekitike devrait passer sa visite médicale ce week-end puis parapher un contrat de 5 saisons au Paris Saint-Germain. L'objectif de Luis Campos serait d'amener le wonderkid pour la tournée au japon prévue ce samedi.

PSG Mercato : Hugo Ekitike arrive, la piste Scamacca enterrée ?

Les négociations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues du Stade de Reims se sont accélérées ces dernières heures et il ne manquerait plus que la visite médicale pour boucler le transfert du prodigieux avant-centre Hugo Ekitike. Une information désormais confirmée par le journal Le Parisien, qui assure que « Hugo Ekitike sera bientôt un joueur du PSG. Les discussions sont sur le point d’aboutir pour l’attaquant rémois. Luis Campos le considère comme l’un des grands talents français du championnat. »

Cependant, le PSG n'en restera pas là, Luis Campos espérant attirer au moins un attaquant en plus. Et alors que Gianluca Scamacca était la priorité jusque-là, RMC Sport annonce ce vendredi que l'attaquant de Sassuolo n'est plus la piste numéro 1 à ce poste compte tenu des exigences de son club qui réclame 50 millions d’euros. En parallèle, Campos aurait activé la piste menant à Gonçalo Ramos, le buteur de 21 ans du Benfica Lisbonne.