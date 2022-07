OM Mercato : Marseille assommé pour un attaquant du Barça !

Publié par Timothée Jean le 18 juillet 2022 à 17:43

OM Mercato : L’Olympique de Marseille envisage de boucler un nouveau deal avec le Barça. Mais le club phocéen devra rapidement fermer ce dossier.

OM Mercato : Memphis Depay hors de portée de Marseille

Très timide sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille a décidé d’accélérer son mercato estival. Le club phocéen a récemment surpris tout le monde en arrachant la signature de Chancel Mbemba. Libre de tout contrat suite à son départ du FC Porto, le défenseur congolais s’est officiellement engagé avec l’ OM pour un contrat de trois saisons. Une troisième recrue qui pourrait en amener d’autres.

En effet, le président de l’ OM, Pablo Longoria, s’active de tous les côtés pour offrir à son club une équipe compétitive malgré les nombreux départs qui s’enchainent à Marseille. La Provence assure que de nouvelles signatures devraient être bouclées dès cette semaine. Le jeune gardien de but Ruben Blanco est proche de s’engager avec le club phocéen. En parallèle, les dirigeants marseillais tenteraient d’attirer un buteur de haut standing. Et parmi les pistes explorées, le nom de Memphis Depay est régulièrement évoqué. Les dirigeants marseillais souhaiteraient même aboutir à un deal avec le FC Barcelone en vue de boucler sa signature dès cet été. Sauf que le buteur néerlandais est très courtisé et reste trop cher pour les finances du club phocéen.

OM Mercato : Tottenham en pole pour Memphis Depay

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay a de grandes chances de quitter le FC Barcelone, à une année de la fin de son contrat. Les Catalans, ayant besoin d’argent, ne seraient pas contre son départ. Cependant, le montant exigé pour son transfert n’est pas vraiment dans les cordes de l’ OM.

D’après les informations du site espagnol Fichajes, le FC Barcelone aurait reçu une offre de 17 millions d’euros de la part de Tottenham pour un transfert du buteur néerlandais. Une somme sur laquelle l’ OM ne peut pas surenchérir. Même si la qualification pour la prochaine Ligue des Champions assure une entrée d'argent importante, l' OM reste malgré tout un club fragile économiquement et ne peut se permettre de dépenser un tel montant pour un seul joueur. Les Marseillais devront donc se tourner vers une autre piste offensive, tandis que les Spurs semblent toujours en pôle sur ce dossier. Après Clément Lenglet, le club londonien pourrait frapper un deuxième coup chez les Blaugranas.