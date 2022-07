Real Madrid Mercato : Le transfert d'un attaquant bientôt bouclé

Publié par Nicolas le 18 juillet 2022 à 19:13

Real Madrid Mercato : En manque de temps de jeu dans son club, un attaquant international pourrait bientôt être transféré.

Real Madrid Mercato : Mariano Diaz pourrait bientôt quitter les Merengues

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Mariano Diaz devrait selon toute vraissemblance quitter le club dans les jours qui viennent. À un an de la fin de son contrat, le Real ne compliquera pas son départ. Selon le quotidien Sport, il sait qu'il n'entre plus dans les plans de Carlo Ancelotti, le Mister lui préférant Borja Mayoral en doublure de Karim Benzema. De plus, l’attaquant de la Castilla, Juanmi Latasa, est considéré pour faire l’appoint en cas de blessures.

Par ailleurs, Carlo Ancelotti a émis la possibilité de faire évoluer Eden Hazard en numéro 9 en cas de besoin. De ce fait, il n'y aura pas de place pour Mariano Diaz cette saison. L'ancien attaquant de l'OL s'est fait une raison, et a décidé d'aller chercher du temps de jeu ailleurs, lui qui n'a disputé que 12 matches la saison dernière. À 28 ans, Mariano Diaz a encore quelques belles années devant lui, et aimerait trouver un challenge intéressant pour la suite de sa carrière.

Real Madrid Mercato : Des clubs s'intéressent à Mariano Diaz

Mariano Diaz pourrait rebondir rapidement mais reste à savoir dans quel club. Toujours selon Sport, des clubs espagnols tels que Getafe et Cadix seraient intéressés par sa venue. Mundo Deportivo, qui a repris un rapport de Fichajes, affirme que Cadiz serait intéressé pour s'attacher les services de Diaz. Les Gaditanos ont évité de justesse le maintien la saison dernière, et bien qu’ils disposent de nombreux attaquants, Mariano apporterait au club une précieuse force de frappe à ce poste.

Cependant, Cadiz n'est pas le Real. Reste à savoir si Mariano Diaz acceptera une baisse considérable de son salaire. La question du projet sportif de Cadix se pose également puisque c'est un club qui joue le maintien chaque année en Liga alors que Mariano est habitué à jouer le titre chaque année avec les Merengues. La tâche semble ardue pour Cadiz mais cela reste une affire à suivre. Mariano Diaz a également la côte en Turquie : Fenerbahce aimerait l'accueillir.