Real Madrid Mercato : Un serial buteur pourrait quitter le Real cet hiver

Publié par Thomas G. le 10 novembre 2022 à 16:50

Barré par la forte concurrence en attaque, un attaquant du Real Madrid pourrait quitter le club merengue pour relancer sa carrière.

Le Real Madrid est considéré comme le meilleur club du monde et de ce fait, la concurrence est rude pour s’imposer à la Casa Blanca. Dans tous les secteurs, le club espagnol peut compter sur les meilleurs joueurs du monde. La ligne d’attaque du Real n'y fait pas exception, les Madrilènes ont le Ballon d’or 2022 , Karim Benzema, dans leur rang. L’omniprésence de l’international français a permis aux Merengues de remporter la Liga et la Ligue des Champions la saison dernière. Dans le même temps, ses concurrents en attaque ont très peu joué. Luka Jovic est parti à la Fiorentina tandis que Mariano Diaz est resté malgré un faible temps de jeu. Le buteur de 29 ans a fait cinq apparitions cette saison et n’a disputé que 25 minutes.

Selon les informations de Sport, la situation de l’attaquant espagnol pourrait évoluer dans les prochaines semaines. Le nouvel entraîneur de Wolverhampton, Julen Lopetegui souhaiterait recruter Mariano Diaz pour l’associer à Diego Costa. L’ancien attaquant de l’ OL serait ouvert à l’idée d’un départ pour relancer sa carrière. Le buteur espagnol pourrait donc retrouver Julen Lopetegui en Angleterre, les deux hommes avaient déjà collaboré ensemble au Real. À 29 ans, Mariano Diaz pourrait découvrir un troisième championnat après la Liga et la Ligue 1.



Real Madrid Mercato : Mariano Diaz fer de lance du nouveau projet des Wolves ?

Les Wolves sont en grande difficulté en Premier League, les hommes de Julen Lopetegui sont 19es du championnat anglais. Ce week-end, Wolverhampton accueille le leader, Arsenal, pour le deuxième match de l’entraîneur espagnol. L’ancien coach du Real Madrid souhaite démarrer son projet en Angleterre en recrutant Mariano Diaz pour donner un nouvel élan à l’attaque des Wolves. Julen Lopetegui pourrait tenter un deuxième gros coup. Selon Sport, le technicien espagnol, surveille également la situation du défenseur merengueNacho Fernandez.