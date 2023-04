Publié par Thomas G. le 06 avril 2023 à 12:30

Conscient de la nécessité de se renforcer cet été, les dirigeants de l'OGC Nice souhaiteraient recruter un buteur du Real Madrid.

L'OGC Nice reçoit le PSG ce samedi pour la 30e journée de championnat. Une rencontre capitale pour les Aiglons qui restent sur deux matchs nuls consécutifs. Les hommes de Didier Digard sont dans l’obligation de gagner pour espérer finir dans les cinq premiers et se qualifier en coupe d’Europe. Une éventuelle qualification pour une compétition européenne devrait faciliter le mercato estival de l'OGC Nice.

En parallèle de la fin de saison, les Aiglons auraient d’ores et déjà commencé à préparer la prochaine période des transferts. Les dirigeants de l'OGC Nice souhaiteraient recruter un attaquant supplémentaire lors du mercato estival pour accompagner Terem Moffi. Dans cette optique, les Niçois auraient pris des renseignements sur la situation d’un buteur du Real Madrid. Selon les informations du média espagnol Fichajes, l'OGC Nice serait intéressé par Mariano Diaz. Les Aiglons auraient contacté l’entourage de l’attaquant de 29 ans ces dernières semaines.

Cette saison, Mariano Diaz est très peu utilisé par Carlo Ancelotti et son départ de la Casa Blanca semble inéluctable. À quelques mois de la fin de son contrat avec le Real Madrid, l'ancien lyonnais est un joueur très courtisé. En plus de l'intérêt du Gym, Leeds et West Ham sont également intéressés par son profil.

OGC Nice Mercato : Le Gym passe à l’action pour Mariano Diaz

Après avoir recruté Ross Barkley et Aaron Ramsey l’été dernier, l'OGC Nice pourrait récidiver en recrutant Mariano Diaz. L’attaquant de 29 ans ne prolongera pas son contrat avec le Real Madrid, et les Aiglons souhaiteraient profiter de cette aubaine, d’autant plus que le Madrilène a déjà connu une expérience en Ligue 1 avec l’OL. Le buteur espagnol avait inscrit 18 buts pour son unique saison dans le championnat français.

Les dirigeants de l'OGC Nice pourraient transmettre une première proposition aux représentants du joueur dans les prochaines semaines. Toutefois, l’arrivée de Mariano Diaz dépendra également des prochains résultats du Gym. En cas de qualification pour une coupe d’Europe la saison prochaine, le Gym aura un avantage sur ses concurrents dans ce dossier. Prochain rendez-vous ce samedi pour l'OGC Nice qui recevra le PSG.