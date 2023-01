Real Madrid Mercato : Un attaquant du Real prépare son départ

Publié par Thomas G. le 27 janvier 2023 à 11:25

Barré par une forte concurrence au Real Madrid, un attaquant pourrait quitter la Casa Blanca avant la fin du mercato hivernal.

Le Real Madrid s’est imposé hier soir face à l’Atlético Madrid, 3-1 aux prolongations, en quart de finale de la Coupe du Roi. Les Merengues ont pu compter sur le trio Benzema-Rodrygo-Vinicius Jr qui s’est montré décisif en inscrivant les buts du Real. Cette saison, les trois attaquants madrilènes sont les fers de lance de l’attaque du Real et certains joueurs sont en manque de temps de jeu.

C’est notamment le cas de l’attaquant espagnol, Mariano Diaz, qui a été très peu utilisé cette saison par Carlo Ancelotti. L’ancien buteur de l’OL est en fin de contrat dans six mois et ses performances n’ont pas convaincu les dirigeants du Real Madrid de lui offrir une prolongation. Mariano Diaz pourrait donc quitter le club pour relancer sa carrière. Depuis son retour au sein de la Casa Blanca en 2019, l’attaquant espagnol n’est jamais parvenu à s’imposer à la pointe de l’attaque du Real.

Malgré son faible temps de jeu, Mariano Diaz est un joueur qui garde une belle cote sur le marché des transferts. La Lazio Rome et Wolverhampton ont pris des renseignements sur sa situation et des premiers contacts ont été noués. Un transfert chez les Wolves lui permettrait de découvrir un nouveau championnat et de retravailler avec Julen Lopetegui.

Real Madrid Mercato : Salternitana tente sa chance pour Mariano Diaz

Le Real Madrid souhaiterait se séparer de Mariano Diaz dès cet hiver pour réduire la masse salariale. Les Merengues pourraient ainsi faciliter les négociations en cas d'accord avec un club. Les derniers jours de mercato pourraient être décisifs pour Mariano Diaz qui est toujours susceptible de partir.

Selon les informations de Defensa Central, Salernitana serait également très intéressé par l’attaquant du Real Madrid. L’actuel 16e de Serie A ferait le maximum pour convaincre le joueur de signer en Italie pour les aider dans la lutte pour le maintien. Reste à savoir si Mariano Diaz acceptera de relever ce nouveau défi en rejoignant Salernitana.