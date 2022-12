Real Madrid Mercato : Un cador de Serie A menace le Real en attaque

Publié par Thomas G. le 09 décembre 2022 à 18:02

Barré par la forte concurrence en attaque, un buteur du Real Madrid pourrait se relancer dans le championnat italien cet hiver.

Le Real Madrid se prépare à démarrer un nouveau cycle avec un stade Santiago Bernabeu entièrement rénové. L’enceinte mythique des Merengues devrait générer 500 millions d’euros par saison et le Real aura donc les moyens de se renforcer. Le président Florentino Pérez souhaite néanmoins dégraisser l’effectif de Carlo Ancelotti avant d’entamer ce nouveau projet galactique.

Les dirigeants du Real Madrid auraient dressé une liste des joueurs invités à partir cet hiver. Parmi eux, se trouvent Jesus Vallejo, Alvaro Odriozola, Eden Hazard et Mariano. L’attaquant espagnol est désormais derrière Rodrygo dans la hiérarchie des attaquants et son temps de jeu s’est considérablement réduit ces derniers mois. Mariano Diaz sera libre dans six mois et son contrat ne devrait pas être prolongé par les Merengues. Selon les informations de Marca, les deux parties pourraient trouver un terrain d’entente pour rompre le contrat de Mariano cet hiver.

Real Madrid Mercato : La Lazio veut recruter Mariano Diaz

L’ancien attaquant de l’OL a toujours la cote sur le marché des transferts. Après Wolverhampton et l’Espaynol de Barcelone, c’est la Lazio qui serait intéressé par son profil. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, le club italien souhaiterait accueillir Mariano libre en janvier. Le buteur de 29 ans pourrait être associé à Ciro Immobile à la pointe de l’attaque de la Lazio. Actuellement 4e de Serie A, les Romains sont toujours en course pour accrocher une place en Ligue des Champions l’année prochaine. Un transfert permettrait à Mariano Diaz de relancer sa carrière après trois saisons difficiles dans l’ombre de Karim Benzema au Real Madrid. En cas de signature à la Lazio, Mariano Diaz pourrait découvrir un troisième championnat après la Liga et la Ligue 1.