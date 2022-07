ASSE Mercato : Une belle signature actée à l'AS Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 19 juillet 2022 à 06:35

ASSE Mercato : En marge de la mauvaise nouvelle concernant Dylan Chambost, l’AS Saint-Étienne a officialisé une belle nouvelle signature, ce lundi.

ASSE Mercato : Tanya Romanenko renforce les Vertes

L’ ASSE a appris que Dylan Chambost, blessé vendredi dernier, a été opéré avec succès ce lundi. Ce même 18 juillet 2022, le club relégué en Ligue 2 tant chez les Hommes que chez les Dames a annoncé une signature officielle. Tanya Romanenko, une polyvalente joueuse ukrainienne de 31 ans, a renforcé l’équipe féminine de l’AS Saint-Étienne. Elle est en provenance du Stade de Reims. « Après trois saisons en D1 Arkema, un nouveau défi s’offre à Tanya Romanenko. Internationale, la joueuse capable d'évoluer dans un rôle plus ou moins défensif possède une solide expérience qui sera utile au groupe de Laurent Mortel », a souligné l’ ASSE dans son communiqué.

La nouvelle recrue des Stéphanoises ne cache pas sa joie de rejoindre les Vertes. « Je suis très contente de rejoindre l’AS Saint-Étienne. Je vais donner le maximum pour aider le club à remonter en D1 Arkema et y rester. La vie en France me plaît beaucoup, je m’y sens bien. La ville de Saint-Étienne a l’air d’être agréable et les supporters du club sont incroyables, ce qui est parfait pour mon développement », a-t-elle déclaré.

Mortel apprécie le profil de la joueuse ukrainienne

Quant à l’entraîneur de l'équipe féminine de l'AS Saint-Étienne, il apprécié le profil de la défenseure. « Tanya est un profil expérimenté, qui connaît parfaitement le très haut niveau. C'est une joueuse de couloir qui peut jouer latérale ou excentrée. Elle a une vraie qualité de centre et sait se montrer offensive. Elle a fait le choix fort de rejoindre notre projet, nous en sommes ravis », a indiqué Laurent Mortel. À noter que l'équipe stéphanoise était en D1 la saison dernière, mais elle a terminé à la dernière place du championnat, synonyme de descente en D2.