ASSE Mercato : Déjà une grosse tuile pour une recrue estivale

ASSE Mercato : Laurent Batlles enregistre déjà un coup dur avec Dylan Chambost. La recrue estivale s’est blessée en match de préparation.

L’AS Saint-Étienne a disputé son troisième match de préparation ce vendredi. L’ ASSE a concédé le match nul (1-1) contre Grenoble. Outre cette contreperformance, les Verts ont enregistré un gros coup dur avec Dylan Chambost. Le milieu de terrain est l’une des trois recrues arrivées à Saint-Étienne aux côtés d’Anthony Briançon et Jimmy Giraudon. L’ancien milieu de terrain de l’ESTAC est sorti sur blessure durant la rencontre contre Grenoble. Le milieu offensif âgé de 24 ans s’est blessé dans un contact avec un défenseur et a dû être évacué par les pompiers. L’ancien Troyen a été remplacé par Antoine Gauthier, auteur du but de la victoire contre Le Puy mardi.

Un gros coup dur pour Batlles

Blessé contre Grenoble, Dylan Chambost sera prochainement fixé sur la gravité de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Selon le média pro-stéphanois La Mine Verte, le nouveau milieu de Saint-Étienne souffre d’une fracture déplacée à l’avant-bras. Au moment de sa sortie sur civière, il se tenait d’ailleurs l’avant-bras. Laurent Batlles pourrait être privé de son protégé pendant un bon moment. Si cette tendance venait à se confirmer, l’ancien Troyen pourrait manquer ses débuts officiels avec les Verts. Un énorme coup dur au moment où le club ligérien manque d’éléments à vocation offensive. L’ ASSE n’a pas encore recruté d’attaquant cet été.

Stéphanois le plus décisif la saison dernière, le Gabonais Denis Bouanga pourrait à son tour faire l’objet d’un départ. L’attaque stéphanoise se retrouve décimée après les départs de Wahbi Khazri, Arnaud Nordin et Romain Hamouma. Tous les trois étaient en fin de contrat et vont évoluer en Ligue 1. Les deux premiers ont signé à Montpellier. Quant à Hamouma, il a rejoint le promu Ajaccio.