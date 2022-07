PSG Mercato : Le Stade de Reims dit tout sur le transfert d’Ekitike

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2022 à 05:05

PSG Mercato : Quelques jours après l’annonce officielle du Paris SG, le président du Stade de Reims est revenu sur le transfert d’Hugo Ekitike à Paris.

PSG Mercato : Le Stade de Reims a cédé à la volonté d’Hugo Ekitike

Attendu en Angleterre pour signer avec Newcastle United après un accord conclu par le club de Premier League et le Stade de Reims à hauteur de 46 millions d’euros, Hugo Ekitike a préféré rejoindre le Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière. Malgré un deal plus lucratif avec les Magpies, le club rémois Jean-Pierre Caillot a accepté d’ouvrir les négociations avec le Champion de France pour finaliser le transfert de l’attaquant de 20 ans. Pour L’Union Libre, le dirigeant français est revenu sur ce dossier en expliquant qu’il a cédé pour permettre à son joueur de vivre son rêve.

« Alors que Newcastle commençait à perdre patience, le président du PSG m’a appelé un dimanche pour me demander si son club pouvait entrer en discussions avec notre joueur. Une démarche saine. C’était le désir d’Hugo, j’ai validé. Ce privilège accordé au PSG est d’ailleurs conforme à la nouvelle politique de la Ligue (…) Nous avons essayé de trouver un compromis raisonnable pour les trois parties. La négociation a été franche, directe et parfois tendue, mais tout s’est passé dans le respect et la courtoisie », a confié Jean-Pierre Caillot.

L’affaire a été bouclée sur la base d’un prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire pour un montant de 36 millions d’euros. Officiellement Parisien depuis samedi passé, l’international tricolore des moins de 21 ans n’a toujours pas retrouvé ses nouveaux coéquipiers au Japon pour la tournée estivale. Et pour cause.

PSG Mercato : Hugo Ekitike toujours bloqué à Paris après son transfert

Impatient de retrouver ses nouveaux coéquipiers et son nouvel entraîneur Christophe Galtier, Hugo Ekitike va devoir attendre encore un peu. En effet, le Japon célèbre ce lundi le jour de la mer, une date fériée, qui explique la fermeture des services de l’Ambassade nippone à Paris. Le natif de Reims n’aura donc pas son visa avant mardi, pour une arrivée à Tokyo mercredi.

Le PSG souhaite faire venir « au plus vite » l'ancien Rémois à Tokyo afin qu'il participe comme ses coéquipiers aux différentes opérations commerciales du club avant les rencontres amicales contre le Kawasaki Frontale, les Urawa Red Diamonds et le Gamba Osaka (les 20, 23 et 25 juillet). En attendant son départ, Ekitike s'entraîne au Camp des Loges.