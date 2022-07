PSG Mercato : À peine arrivé, Galtier prend une énorme décision !

Publié par Thomas le 06 juillet 2022 à 10:36

PSG Mercato : À peine intronisé à la tête du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier a pris plusieurs décisions fortes au sein de l'effectif.

PSG Mercato : La révolution est lancée avec Galtier au Paris SG

Longtemps dans les petits papiers du Paris Saint-Germain, la signature de Christophe Galtier en tant que nouvel entraîneur a été rendue officielle mardi. Entre humilité, fierté et détermination, l’ancien coach de l’ ASSE a évoqué ses ambitions chez les Rouge et Bleu, en conférence de presse. Une étape importante de sa carrière où il devra gérer les plus grandes stars de la planète (Mbappé, Neymar, Messi...) mais aussi une pression décuplée qu’il n’avait alors jamais connue. Dans la foulée de sa conférence de presse, le nouveau coach du Paris SG a pris une décision importante, dans l’optique de préparer au mieux le mercato estival.

Comme le révèle le journaliste Loïc Tanzi, Christophe Galtier et Luis Campos ont convié plusieurs réunions cruciales avec chaque joueur de l’effectif. L'objectif du nouveau coach parisien est clair, faire connaître à tous les joueurs le nouveau projet et la philosophie insufflée par la direction du PSG la saison prochaine. Ces entretiens étaient également l’occasion pour Paris d’évoquer la place et le rôle de chacun dans l’effectif. En d’autres termes, Galtier et son staff ont clairement indiqué à certains joueurs la porte de sortie cet été, sans quoi, ils seraient écartés du groupe Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Galtier annonce un grand dégraissage au Paris SG

Grand objectif du duo Luis Campos-Antero Henrique cet été au Paris Saint-Germain, le dégraissage de l’effectif devrait connaître un coup d’accélérateur important ces prochains jours. Christophe Galtier enfin intronisé à la tête de l’effectif, plusieurs joueurs devraient faire leurs valises de la capitale dans l’optique de réduire considérablement la masse salariale du club.

" Je vais faire en sorte que les joueurs soient heureux sur le terrain et dans le vestiaire. Je pense ainsi que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir des joueurs qui ne jouent pas. On va faire en sorte de réduire et trouver la bonne taille d'effectif ", a annoncé Christophe Galtier hier en conférence de presse. Ainsi, des joueurs comme Mauro Icardi, Leandro Paredes, Abdou Diallo ou encore Layvin Kurzawa devraient prochainement suivre les chemins d’Alphonse Areola (West Ham), Marcin Bulka (OGC Nice) ou encore Xavi Simons (PSV).