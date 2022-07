OL Mercato : Le Real Madrid surveille un grand talent de Lyon !

Publié par Thomas G. le 20 juillet 2022 à 14:50

OL Mercato : Connu pour la qualité de son centre de formation, l'Olympique Lyonnais pourrait perdre l'une de ses pépites pistée par le Real Madrid.

OL Mercato : Le Real Madrid veut jouer un mauvais tour à Lyon

L’Olympique Lyonnais a réalisé un très bon début de mercato avec l’arrivée de plusieurs recrues. Les Gones veulent être compétitifs dès l’ouverture de la Ligue 1 pour être bien placés avant la coupure de la Coupe du Monde. Le mercato n’est pas terminé pour Lyon qui pourrait voir arriver Nicolas Tagliafico dans les prochains jours.

Les Lyonnais vont également se pencher sur les ventes avec les dossiers Lucas Paqueta et Ryan Cherki. Le prodige français n’a pas encore prolongé son contrat avec l' OL et les courtisans se multiplient. Selon l’insider turc Ekrem Konur, le Real Madrid est intéressé par le profil de Rayan Cherki. Les Madrilènes ont ajouté la pépite lyonnaise à leur liste de joueurs à surveiller au côté notamment d’Amine Gouiri. Les Merengues pourraient passer à l’action et rééditer la même stratégie qui leur avait permis de recruter Karim Benzema. Ces dernières saisons, le Real Madrid a multiplié les achats de futurs talents pour préparer l’avenir. Les champions d’Europe en titre ont notamment acheté Vinicius Jr, Rodrygo, Aurélien Tchouaméni ou encore Edouardo Camavinga.

OL Mercato : La prolongation de Cherki tarde à arriver

Le contrat de Rayan Cherki expire en juin 2023, et les négociations n’ont pas avancé depuis la saison dernière. L’OL souhaitait annoncer la prolongation de l'espoir français en même temps que le renouvellement de contrat de Maxence Caqueret. À l’heure actuelle, les demandes de l’entourage de Rayan Cherki sont jugées trop élevés par les dirigeants de l' OL. Une aubaine pour le Real Madrid qui pourrait formuler une offre à l’Olympique Lyonnais en fin de mercato.

En parallèle, Jean-Michel Aulas souhaite garder sa pépite qu’il considère comme un élément important du nouveau projet de l’ OL. Le président lyonnais estime que Ryan Cherki est un symbole de l’ADN OL prôné par la direction.